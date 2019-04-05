35-летняя Зара поздравила молодую и красивую маму с днем рождения

«Это мама??? Какая прекрасная, вы обе невероятные красавицы», «Как две сестренки», «Мама очееень красивая», «Ооочень красивая женщина Ваша мама (И это не лесть, а констатация)!!! Желаю Вам подольше нежиться в объятьях мамы!!! Долголетия и здоровья», «Вот на кого Зара похожа! Очень красивая мама!!! Счастья, здоровья и семейного благополучия», — обсуждают фолловеры.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram