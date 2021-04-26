35-летняя телезвезда Джессика Райт выходит замуж через полтора года после помолвки
Фото: www.instagram.com/jesswright77/
Модель и звезда ТВ и сериала The Only Way Is Essex («Единственный путь — это Эссекс) — 35-летняя Джессика Райт наконец-то выходит замуж. Об этом знаменитость рассказала в интервью журналу Hello!
Предложение руки и сердца актриса полчила от любиимого мужчины Уильяма Ли-Кемпа в Куршевеле в феврале 2020 года через год и три месяца после знакомства. Но свадьбу мечты пришлось отложить из-за пандемии коронавируса. Влюбленные хотели устроить большой праздний на Майорке, после у них были мысли устроить церемнию поменьше — в Англии из-за пандемии, сообщает издание Daily Mail.
«Мы мечтали пожениться за границей, поэтому осуществим свою мечту», — пообещал невесте жених. Теперь известно: свадьба состоится в сентябре.
Для журнала Джессика Райт позировала в свадебном платье в компании мамы и сестры.
«Дилемма о том, как поступить, сводила меня с ума, — призналась знаменитость. — Надеюсь, к сентябрю все придет в норму и наши родные и друзья будут с нами».
О будущем супруге модель и экс-актриса говорит: «Мне очень повезло с ним, и у нас потрясающая связь. Мы ближе, чем когда-либо прежде. Если какой-либо год свидетельствует о прочности отношений, то это год в изоляции. Не могу дождаться, когда мы станем мужем и женой».
Фото и видео: Instagram Джессики Райт
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