35-летняя телезвезда Джессика Райт выходит замуж через полтора года после помолвки

Модель и звезда ТВ и сериала The Only Way Is Essex («Единственный путь — это Эссекс) — 35-летняя Джессика Райт наконец-то выходит замуж. Об этом знаменитость рассказала в интервью журналу Hello!

Предложение руки и сердца актриса полчила от любиимого мужчины Уильяма Ли-Кемпа в Куршевеле в феврале 2020 года через год и три месяца после знакомства. Но свадьбу мечты пришлось отложить из-за пандемии коронавируса. Влюбленные хотели устроить большой праздний на Майорке, после у них были мысли устроить церемнию поменьше — в Англии из-за пандемии, сообщает издание Daily Mail.

«Мы мечтали пожениться за границей, поэтому осуществим свою мечту», — пообещал невесте жених. Теперь известно: свадьба состоится в сентябре.

Для журнала Джессика Райт позировала в свадебном платье в компании мамы и сестры.