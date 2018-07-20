35-летняя Светлана Ходченкова позирует топлес на отдыхе

Подписчики предполагают, что каникулы Светлана Ходченкова проводит в компании своего возлюбленного. В одном из интервью актриса призналась, что ее сердце несвободно, но имени бойфренда называть не стала. Однако инсайдеры утверждают, что Светлана вновь закрутила роман с бизнесменом Георгием Петришиным.