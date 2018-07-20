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35-летняя Светлана Ходченкова позирует топлес на отдыхе

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Stories Светланы Ходченковой

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Актриса отправилась в отпуск на фешенебельный испанский курорт.

Актриса Светлана Ходченкова улетела отдыхать в Испанию, откуда делится свежими фотографиями. 35-летняя звезда театра и кино не уточняет, с кем проводит отпуск, и кто является автором памятных кадров, но снимки определенно впечатляют. Вот Светлана решила повторить знаменитые фото топлес под пальмой.

А здесь Ходченкова позирует в синем купальнике, подчеркнувшем ее точеную фигуру. «Любовь витает в воздухе», — гласит хештег в подписи к снимку. Отметим, что под каждым кадром актриса оставляет эмодзи-сердечки.

Подписчики предполагают, что каникулы Светлана Ходченкова проводит в компании своего возлюбленного. В одном из интервью актриса призналась, что ее сердце несвободно, но имени бойфренда называть не стала. Однако инсайдеры утверждают, что Светлана вновь закрутила роман с бизнесменом Георгием Петришиным.

Фото: Dave Bedrosian/Globallookpress, instagram

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