35-летняя солистка «Дискотеки Аварии» впервые стала мамой

Анна Хохлова и Денис Румянцев поженились 5 лет назад. Избранник оказался на 7 лет младше своей невесты. После свадьбы, которую сыграли в узком кругу в Дмитрове, пара отправилась путешествовать по Венеции. Солистка рассекретила беременность в конце 2020 года, опубликовав в микроблоге снимок в полный рост, на котором показала сильно округлившийся живот. 7 марта популярная певица впервые стала мамой. Пол малыша Анна Хохлова пока не раскрыла своим поклонникам. Под фото она написала: «Здравствуй, моё маленькое,но такое всеобъемлющее чудо! Сегодня мы стали родителями! Как думаете кто?)))».