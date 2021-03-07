35-летняя солистка «Дискотеки Аварии» впервые стала мамой
Фото: @annahohlovaofficial / Instagram
Анна Хохлова и Денис Румянцев поженились 5 лет назад. Избранник оказался на 7 лет младше своей невесты. После свадьбы, которую сыграли в узком кругу в Дмитрове, пара отправилась путешествовать по Венеции. Солистка рассекретила беременность в конце 2020 года, опубликовав в микроблоге снимок в полный рост, на котором показала сильно округлившийся живот. 7 марта популярная певица впервые стала мамой. Пол малыша Анна Хохлова пока не раскрыла своим поклонникам. Под фото она написала: «Здравствуй, моё маленькое,но такое всеобъемлющее чудо! Сегодня мы стали родителями! Как думаете кто?)))».
К слову, заподозрить Анну Хохлову в беременности фолловерам было несложно: в последнее время на ее странице перестали появляться свежие фото в полный рост. К тому же прямые эфиры девушка вела, показывая лишь свое лицо и плечи.
Фото: @annahohlovaofficial / Instagram
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