35-летняя Наталья Рудова отдыхает с 19-летним сыном миллиардера

О личной жизни 35-летней Натальи Рудовой практически ничего не известно. Блондинка публикует в Instagram селфи, кадры из модных фотосъемок и фото с подругами. На днях актриса вместе с Анастасией Решетовой улетела в Ниццу на концерт Beyonce и Jay-Z. Красавицы решили не только послушать хорошую музыку, но и провести время на одном из самых знаменитых мировых курортов, а компанию им составил 19-летний сын миллиардера Сергей Саркисов. Рудова поделилась совместным фото в Instagram, предварительно отключив возможность комментирования снимка.
Сергей является наследником главы компании «РЕСО-гарантия» Сергея Саркисова. В настоящее время юноша учится в МГИМО и работает в компании отца. Известно, что ранее Сергей встречался с молодой певицей Настей Кудри, дочерью бизнесмена Игоря Кудряшкина. Однако один из популярных Telegram-каналов, специализирующийся на разоблачении Instagram-звезд, утверждает, что Саркисов-младший предпочитает нетрадиционные отношения.
Фото: instagram