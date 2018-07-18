35-летняя Наталья Рудова отдыхает с 19-летним сыном миллиардера

О личной жизни 35-летней Натальи Рудовой практически ничего не известно. Блондинка публикует в Instagram селфи, кадры из модных фотосъемок и фото с подругами. На днях актриса вместе с Анастасией Решетовой улетела в Ниццу на концерт Beyonce и Jay-Z. Красавицы решили не только послушать хорошую музыку, но и провести время на одном из самых знаменитых мировых курортов, а компанию им составил 19-летний сын миллиардера Сергей Саркисов. Рудова поделилась совместным фото в Instagram, предварительно отключив возможность комментирования снимка.