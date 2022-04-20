35-летняя Мария Шарапова впервые станет мамой
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Мария Шарапова не живет по принципу, что счастье любит тишину, а с удовольствием рассказывает общественности о приятных моментах, случившихся в ее жизни. Вот и сейчас, в отличие от других знаменитостей, спортсменка не стала скрывать свое интересное положение, выставив на всеобщее обозрение фотографию с округлившимся животом. «Драгоценное начало! Есть торт на день рождения за двоих всегда было моей специальностью», — многозначительно подписала снимок Мария.
Фото: соцсети
Напомним, что знаменитая спортсменка находится в отношениях с Александром Гилксом, другом принца Гарри. Влюбленные объявили о помолвке в начале 2021 года, но день свадьбы пока так и не назначили. Теперь, видимо, паре придется отложить торжество на неопределенный срок и активно готовиться к роли родителей.
Фото: Globallook; Eastnews; Dpa