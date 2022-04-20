35-летняя Мария Шарапова впервые станет мамой

Мария Шарапова не живет по принципу, что счастье любит тишину, а с удовольствием рассказывает общественности о приятных моментах, случившихся в ее жизни. Вот и сейчас, в отличие от других знаменитостей, спортсменка не стала скрывать свое интересное положение, выставив на всеобщее обозрение фотографию с округлившимся животом. «Драгоценное начало! Есть торт на день рождения за двоих всегда было моей специальностью», — многозначительно подписала снимок Мария.