35-летняя Мария Кожевникова показала, как она выглядела в детстве
Звезда сериала «Универ» Мария Кожевникова — многодетная мама. Фотографии, которыми она поделилась в своем блоге, показав, какой была в детстве, спровоцировали у поклонников волну обсуждений внешности актрисы и того, на кого больше похожи ее сыновья.
«Мне Лена Темникова передала эстафету в рамках которой нужно публиковать себя в 90-е и ставить хештег #МирДружбаЖвачка», — пояснила Мария.
«Какая милая», «Хорошенькая девочка какая», «Очень хорошенькая», «Маленькая красавица», «Такие ножки подкаченные», «Красотка с детства и такая классная. Сынульки тоже похожи и на вас и на папу их», «Красотка! На второй фотке средний сынуля вылитый», «На втором фото очень на Макса похожи», — обсуждают в комментариях.
Фото и видео: Instagram
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