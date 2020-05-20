35-летняя Мария Кожевникова показала, как она выглядела в детстве

Звезда сериала «Универ» Мария Кожевникова — многодетная мама. Фотографии, которыми она поделилась в своем блоге, показав, какой была в детстве, спровоцировали у поклонников волну обсуждений внешности актрисы и того, на кого больше похожи ее сыновья.

«Мне Лена Темникова передала эстафету в рамках которой нужно публиковать себя в 90-е и ставить хештег #МирДружбаЖвачка», — пояснила Мария.