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35-летняя Марина Кравец похвасталась стройной фигурой через два месяца после родов

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Марина Кравец

Фото: Instagram Марины Кравец

В начале апреля звезда Comedy Woman впервые стала мамой, у нее родилась дочь Вероника.

Актриса и телеведущая Марина Кравец и ее супруг — продюсер Аркадий Водахов наслаждаются родительством. Их первенец Вероника родилась в начале апреля. Лицо девочки родители не показывают, но имя ее рассекретили сразу.

И теперь, через два месяца после родов Марина похвасталась стройной фигурой, сделав фото во время прогулки с дочкой. Для выхода Кравец надела облегающие джинсы, худи и кроссовки.

«Все малыши на прогулке такие спокооойные, тииихие! Когда на фото», — подписала она снимок.

«Вы такая худенькая уже, как вам это удается?», «Сил и терпения в нелегком труде мам», «Как вам в роли мамы?», «Красотка», «Мариночка, вы прекрасная и замечательная. Удачи и успехов во всем вам и всей вашей семье», «Идет вам материнство», «Милашки», «Вероничка — клубничка», — написали Марине в комментариях.

Марина Кравец и Аркадий Водахов познакомились студенческие годы, они вместе учились на филологическом факультете, а после играли в КВН. Свадьба состоялась в 2013 году. Аркадий работает продюсером жены.

Фото и видео: Instagram Марины Кравец

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