35-летняя Марина Кравец похвасталась стройной фигурой через два месяца после родов

Актриса и телеведущая Марина Кравец и ее супруг — продюсер Аркадий Водахов наслаждаются родительством. Их первенец Вероника родилась в начале апреля. Лицо девочки родители не показывают, но имя ее рассекретили сразу.

И теперь, через два месяца после родов Марина похвасталась стройной фигурой, сделав фото во время прогулки с дочкой. Для выхода Кравец надела облегающие джинсы, худи и кроссовки.

«Все малыши на прогулке такие спокооойные, тииихие! Когда на фото», — подписала она снимок.