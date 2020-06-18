35-летняя Марина Кравец похвасталась стройной фигурой через два месяца после родов
Фото: Instagram Марины Кравец
Актриса и телеведущая Марина Кравец и ее супруг — продюсер Аркадий Водахов наслаждаются родительством. Их первенец Вероника родилась в начале апреля. Лицо девочки родители не показывают, но имя ее рассекретили сразу.
И теперь, через два месяца после родов Марина похвасталась стройной фигурой, сделав фото во время прогулки с дочкой. Для выхода Кравец надела облегающие джинсы, худи и кроссовки.
«Все малыши на прогулке такие спокооойные, тииихие! Когда на фото», — подписала она снимок.
«Вы такая худенькая уже, как вам это удается?», «Сил и терпения в нелегком труде мам», «Как вам в роли мамы?», «Красотка», «Мариночка, вы прекрасная и замечательная. Удачи и успехов во всем вам и всей вашей семье», «Идет вам материнство», «Милашки», «Вероничка — клубничка», — написали Марине в комментариях.
Марина Кравец и Аркадий Водахов познакомились студенческие годы, они вместе учились на филологическом факультете, а после играли в КВН. Свадьба состоялась в 2013 году. Аркадий работает продюсером жены.
Фото и видео: Instagram Марины Кравец
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