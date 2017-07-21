Алена Водонаева подтвердила свое замужество

Два дня назад Алена Водонаева опубликовала архивное фото со своим парнем Алексеем Комовым, сообщив поклонникам о том, что он сделал ей предложение: «Прошло четыре года, как он мне очень нравился. Прошло полтора месяца как мы были вместе, и он сделал мне предложение».

«Кто портит причёску, тот её и укладывает. Логичный круговорот. Девочки, а ваш мужчина может уложить вам волосы? В 2008 году, когда я и ещё некоторые известные девушки участвовали на СТС в шоу "Звездная мисс Россия", я подумала - Ну как же круто, когда твой мэн может навести порядок у тебя на голове, хочу так. А поводом была ситуация такая. Среди нас была девушка - радиоведущая и каждое утро, пока нас всех причёсывали стилисты, она прибегала на час позже и всегда с готовой головой. Я у неё один раз спросила сама ли она так круто укладывается? Она ответила, нет, меня каждое утро укладывает мой муж. Ну так вот, меня уже третий месяц почти каждое утра укладывает. Мой. Муж. Занавес», - подписала совместное фото с возлюбленным Алена.

Фото: instagram.com