34-летний актер сериала «Полицейский с Рублевки» Роман Попов похудел на 40 килограммов

Романа Попова поклонники знают больше по участию в Comedy Club. Но его первая же роль – в сериале «Полицейский с Рублевки» прославила его еще больше.
Роман всегда играл роли толстячков, но недавно изменил имидж, сбросив 40 килограммов. Теперь, по его признанию, ему не придется делить роли с еще одним известным актером внушительных размеров Евгением Куликом.
О том, что он значительно преобразился, 34-летний Роман рассказал в комментариях к посту, в котором Кулик – звезда фильма «Я худею» - признался, что хотел бы немного похудеть. Убедиться в том, что актер теперь выглядит иначе, его поклонники могут сами, зайдя на его страницу в Instagram.
Подписчики в оценках нового образа Романа Попова разделились на два лагеря: одни хвалили за силу воли, другие отмечали, что он с весом потерял свою харизму. Однако большинство поклонников сошлись во мнении, что лучше все же быть здоровым и не носить на себе десятки лишних кило.
В данных ранее интервью Роман рассказывал, что с его образом жизни при долгих съемках и нерегулярном питании, трудно следить за тем, что ешь. «Есть получается один раз и то ночью», - рассказывал актер. Но теперь, похоже, он окончательно собрал волю в кулак и добился желаемого результата.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram, Kinopoisk.ru
Видео: youtube.com/ Илья Куликов
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