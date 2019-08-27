34-летний актер сериала «Полицейский с Рублевки» Роман Попов похудел на 40 килограммов

Роман всегда играл роли толстячков, но недавно изменил имидж, сбросив 40 килограммов. Теперь, по его признанию, ему не придется делить роли с еще одним известным актером внушительных размеров Евгением Куликом.

О том, что он значительно преобразился, 34-летний Роман рассказал в комментариях к посту, в котором Кулик – звезда фильма «Я худею» - признался, что хотел бы немного похудеть. Убедиться в том, что актер теперь выглядит иначе, его поклонники могут сами, зайдя на его страницу в Instagram.