34-летняя ведущая «Первого канала» Анастасия Трегубова станет мамой в третий раз
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Анастасия Трегубова готовится стать многодетной мамой.
Ведущая программы «Доброе утро» на «Первом канале» в отличие от многих звезд свое интересное положение скрывать не стала, а сама заявила об этом во всеуслышание.
«У меня шестой месяц беременности, и должна сказать, чувствую себя прекрасно. Третий малыш в нашей семье появится уже в начале следующего года», — заявила она в разговоре с порталом «СтарХит».
Сейчас Трегубова и ее муж воспитывают двоих малышей: одиннадцатилетнюю дочь Елизавету и семилетнего сына Михаила, который в этом году пошел в первый класс.
Фото: instagram