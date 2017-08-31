Анастасия Трегубова готовится стать многодетной мамой.

Ведущая программы «Доброе утро» на «Первом канале» в отличие от многих звезд свое интересное положение скрывать не стала, а сама заявила об этом во всеуслышание.

«У меня шестой месяц беременности, и должна сказать, чувствую себя прекрасно. Третий малыш в нашей семье появится уже в начале следующего года», — заявила она в разговоре с порталом «СтарХит».