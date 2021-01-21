34-летняя участница «Евровидения» Мика Ньютон победила рак

В 2011 году украинская певица Мика Ньютон (настоящее имя Оксана Грицай) представляла свою страну на конкурсе «Евровидение», где заняла четвертое место. Звучали ее песни и в эфире российских радиостанций. Но два года назад артистка ушла в тень и стала меньше выступать. Оказалось, что она лечилась от рака яичников.

В Instagram Мика рассказала, что ей удалось победить болезнь. «Год назад после второй операции мне сказали, что у меня рак яичников третьей стадии. Врачи сообщили, что мне понадобится 12 курсов химиотерапии, и самой душераздирающей новостью было то, что я никогда не смогу быть мамой. Не думаю, что у меня когда-нибудь найдутся слова, чтобы описать то, что мы прошли... Но случилось чудо! Через неделю анализы вернулись, и у меня была первая стадия, так что в один прекрасный день у меня еще будет шанс забеременеть! Никогда не отказывайтесь от своей мечты. Молитвы и положительные мысли исцеляют! Я искренне верю, что вся духовная работа, которую я проделал до операции, сработала! Трое онкологов, которые были на операции, не поверили результатам анализов! Я знаю одно: если вы примете все в своей жизни как урок, а не как наказание, вы будете вознаграждены, и, пожалуйста, никогда не переставайте мечтать!», — написала певица в блоге рядом с фото из больничной палаты.