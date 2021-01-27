34-летняя фигуристка Татьяна Волосожар ждет второго ребенка
Фото: www.instagram.com/fire_bird/
34-летняя Татьяна Волосожар и 37-летний Максим Траньков объявили, что станут родителями во второй раз. В блогах олимпийские чемпионы по фигурному катанию разместили душевные фото, на которых Татьяна показала свой уже большой живот.
«Не знаю, что сказать. Думаю, все понятно без слов. Скрывать было очень трудно! И дело даже не в размерах живота (хотя и в этом тоже), но когда счастье тебя буквально переполняет, тяжело сдерживаться и не спалиться. Хотя многие писали мне, что изменился взгляд, улыбка. Я и сама заметила.
Нам очень хотелось, чтобы это как можно дольше оставалось нашей семейной тайной. Но в то же время я очень рада, что наконец-то могу поделиться с вами своей главной и лучшей новостью 2021 года. ⠀ И заранее спасибо всем за поздравления. Обнимаем вас, теперь уже вчетвером», — подписала спортсменка снимки, сделанные для журнала «Антенна».
«Цель публикации — похвастаться в очередной раз своим счастьем!», — не сдержал эмоций Максим Траньков.
Татьяна Волосожар и Максим Траньков стали кататься вместе в 2010 году. С предыдущей партнершей Марией Мухторой спортсмен не смог найти общего языка, а партнер Татьяны Станислав Морозов завершил карьеру.
В паре Волосожар и Траньков стали двукратными олимпийскими чемпионами (Сочи-2014), чемпионами России, Европы и мира.
О помолвке Максим и Татьяна объявили в начале 2015 года, а в августе они поженились. Их дочь Анжелика родилась в феврале 2017-го.
Фото и видео: Instagram Татьяны Волосожар и Максима Транькова
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