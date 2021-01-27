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34-летняя фигуристка Татьяна Волосожар ждет второго ребенка

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Татьяна Волосожар и Максим Траньков с дочерью

Фото: www.instagram.com/fire_bird/

Олимпийские чемпионы по фигурному катанию Татьяна Волосожар и Максим Траньков воспитывают 4-летнюю дочь, скоро в семье ожидается прибавление.

34-летняя Татьяна Волосожар и 37-летний Максим Траньков объявили, что станут родителями во второй раз. В блогах олимпийские чемпионы по фигурному катанию разместили душевные фото, на которых Татьяна показала свой уже большой живот.

«Не знаю, что сказать. Думаю, все понятно без слов. Скрывать было очень трудно! И дело даже не в размерах живота (хотя и в этом тоже), но когда счастье тебя буквально переполняет, тяжело сдерживаться и не спалиться. Хотя многие писали мне, что изменился взгляд, улыбка. Я и сама заметила.

Нам очень хотелось, чтобы это как можно дольше оставалось нашей семейной тайной. Но в то же время я очень рада, что наконец-то могу поделиться с вами своей главной и лучшей новостью 2021 года. ⠀ И заранее спасибо всем за поздравления. Обнимаем вас, теперь уже вчетвером», — подписала спортсменка снимки, сделанные для журнала «Антенна».

«Цель публикации — похвастаться в очередной раз своим счастьем!», — не сдержал эмоций Максим Траньков.

Татьяна Волосожар и Максим Траньков стали кататься вместе в 2010 году. С предыдущей партнершей Марией Мухторой спортсмен не смог найти общего языка, а партнер Татьяны Станислав Морозов завершил карьеру.

В паре Волосожар и Траньков стали двукратными олимпийскими чемпионами (Сочи-2014), чемпионами России, Европы и мира.

О помолвке Максим и Татьяна объявили в начале 2015 года, а в августе они поженились. Их дочь Анжелика родилась в феврале 2017-го.

Фото и видео: Instagram Татьяны Волосожар и Максима Транькова

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