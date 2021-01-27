34-летняя фигуристка Татьяна Волосожар ждет второго ребенка

34-летняя Татьяна Волосожар и 37-летний Максим Траньков объявили, что станут родителями во второй раз. В блогах олимпийские чемпионы по фигурному катанию разместили душевные фото, на которых Татьяна показала свой уже большой живот.

«Не знаю, что сказать. Думаю, все понятно без слов. Скрывать было очень трудно! И дело даже не в размерах живота (хотя и в этом тоже), но когда счастье тебя буквально переполняет, тяжело сдерживаться и не спалиться. Хотя многие писали мне, что изменился взгляд, улыбка. Я и сама заметила.

Нам очень хотелось, чтобы это как можно дольше оставалось нашей семейной тайной. Но в то же время я очень рада, что наконец-то могу поделиться с вами своей главной и лучшей новостью 2021 года. ⠀ И заранее спасибо всем за поздравления. Обнимаем вас, теперь уже вчетвером», — подписала спортсменка снимки, сделанные для журнала «Антенна».