34-летняя Анастасия Задорожная показала фото и видео без фильтров и макияжа: «Помолодела сразу»

Режим вынужденной самоизоляции пошел на пользу измученной гримом коже актрисы Анастасии Задорожной.

«Ровно три месяца никакой косметики (кроме уходовой). Какое великолепие. Такую роскошь в последний раз я себе позволяла лет в 15. И думала когда же уже я начну краситься? Знала бы я тогда, какие “обороты” приобретет этот процесс в моей жизни. И как сильно, как ни крути, лицо теряет свои ресурсы из-за ежедневной "штукатурки"», — размышляет она.