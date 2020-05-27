passion.ru

34-летняя Анастасия Задорожная показала фото и видео без фильтров и макияжа: «Помолодела сразу»

Поклонники актрисы Насти Задорожной в восторге от того, как она выглядит без яркой косметики на лице.

Режим вынужденной самоизоляции пошел на пользу измученной гримом коже актрисы Анастасии Задорожной.

«Ровно три месяца никакой косметики (кроме уходовой). Какое великолепие. Такую роскошь в последний раз я себе позволяла лет в 15. И думала когда же уже я начну краситься? Знала бы я тогда, какие “обороты” приобретет этот процесс в моей жизни. И как сильно, как ни крути, лицо теряет свои ресурсы из-за ежедневной "штукатурки"», — размышляет она.

«Многие скажут: "повезло, природа одарила выразительными чертами". Но у всего существует плюсы и минусы. Это все я к чему веду — у этой паузы, во многом, есть масса минусов. Но и плюсов тоже», — добавила она.

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Останови меня!