34-летняя Анастасия Задорожная показала фото и видео без фильтров и макияжа: «Помолодела сразу»
Режим вынужденной самоизоляции пошел на пользу измученной гримом коже актрисы Анастасии Задорожной.
«Ровно три месяца никакой косметики (кроме уходовой). Какое великолепие. Такую роскошь в последний раз я себе позволяла лет в 15. И думала когда же уже я начну краситься? Знала бы я тогда, какие “обороты” приобретет этот процесс в моей жизни. И как сильно, как ни крути, лицо теряет свои ресурсы из-за ежедневной "штукатурки"», — размышляет она.
«Многие скажут: "повезло, природа одарила выразительными чертами". Но у всего существует плюсы и минусы. Это все я к чему веду — у этой паузы, во многом, есть масса минусов. Но и плюсов тоже», — добавила она.
Фото и видео: Instagram
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