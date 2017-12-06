Поклонники раскритиковали новую внешность певицы.

«Господи, Алсу, при всем моем уважении... ты на себя не похожа», «Что она сделала с лицом(((( ужас....она сама по себе красивая, зачем это...», «Что с кожей лица???????», «Видимо, свет Так падает, лицо словно стянули», «Щеки перекачала», «Нос изменился как то....», «На Ёлку больше похожа, чем на себя», «Теперь она копия Алика Смехова», — пишут одни.

«Прекрасная богиня красоты», «Очень стильная и красивая, я сначала даже не узнала», «Мне было 7,вы были такой ,сейчас мне 22 ,Вы все также молоды и прекрасны», «Все красивее», «Не знаю чем, но похожи с Ани Лорак», «Нельзя быть красивой такой», «Божественная, восхитительная Алсу», — уверены остальные.

Фото: instagram