33-летняя певица Женя Малахова показала фанатам новорожденного малыша
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: instagram/ malahovajenya
Женя Малахова родила первенца. Ее сын появился на свет еще 15 февраля, но сообщила девушка об этом только сейчас. «Мой король тигр!» — подписала трогательное фото блондинка. Женя давно мечтала стать мамой и очень ждала появления малыша на свет. Она призналась, что у них с супругом долго не получалось зачать ребенка, но они не сдавались. Малахова добавила, что ей помог совет: «Просто отпусти и не думай».
Напомним, что около двух лет назад Женя Малахова вышла замуж за предпринимателя Андрея Тарасова. Супруги счастливы в браке и поддерживают друг друга во всем.
Пиар-директор артистки поделился с изданием WomanHit некоторыми подробностями. Он рассказал, что роды прошли легко и никаких проблем в процессе не возникло. «Пол ребенка Женя узнала во второй половине беременности. Роды прошли хорошо, вес мальчика 3050 граммов. Сейчас Женя дома в окружении семьи наслаждается материнством», — говорится в статье.
Поклонники Жени поспешили поздравить ее в комментариях под постом: «Какая хорошая новость с утра», «Женечка, дорогая, поздравляю! Такое счастье», «Будьте здоровы и счастливы», «Ура! Добро пожаловать в этот мир», «Как же чудесно», «Поздравляем от души».
Фото: Instagram