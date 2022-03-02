33-летняя певица Женя Малахова показала фанатам новорожденного малыша

Пиар-директор артистки поделился с изданием WomanHit некоторыми подробностями. Он рассказал, что роды прошли легко и никаких проблем в процессе не возникло. «Пол ребенка Женя узнала во второй половине беременности. Роды прошли хорошо, вес мальчика 3050 граммов. Сейчас Женя дома в окружении семьи наслаждается материнством», — говорится в статье.

Поклонники Жени поспешили поздравить ее в комментариях под постом: «Какая хорошая новость с утра», «Женечка, дорогая, поздравляю! Такое счастье», «Будьте здоровы и счастливы», «Ура! Добро пожаловать в этот мир», «Как же чудесно», «Поздравляем от души».