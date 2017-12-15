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33-летняя Юлия Михальчик рассказала о борьбе со страшным заболеванием

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Фото из Instagram Юлии Михальчик
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После окончания «Фабрики звезд» певица столкнулась с анорексией.

Глядя на стройную как тростинка Юлию Михальчик, сложно поверить, что она несколько лет назад пережила анорексию. О борьбе с тяжелым заболеванием певица рассказала в эфире шоу «Жить здорово» с Еленой Малышевой.

После окончания «Фабрики звезд» 22-летняя Юлия решила похудеть для дальнейших выступлений. Буквально за несколько месяцев Михальчик потеряла более двадцати килограммов и ее вес достиг критической отметки — менее 40 кг. «Я делала это самостоятельно, сама назначила себе диету… И потом ты настолько привыкаешь к этому образу питания, когда у тебя нет вообще углеводов, в целом - много чего нет. Уже начинаешь думать, что можешь поправиться от съеденной карамельки, например, от стакана молока… И это превращается в агонию. Ты не можешь самостоятельно выйти из этого состояния», — поделилась воспоминаниями артистка.

В тот момент Юлия жила отдельно от родителей. Сейчас певица говорит спасибо родным за то, что они помогли ей выкарабкаться из этой страшной истории: «Я жила отдельно от родителей в Москве, они были в Петербурге. Они забрали меня с собой утром, когда я еле дошла до уборной… И все. Меня лечили в Военно-медицинской академии, я там пробыла месяц. Приходил гинеколог и говорила: «В данный момент девочка не может иметь детей». Видимо, организм настолько ссохся».

Сейчас певица уверена, что правильное похудение должно начинаться с консультации специалиста: «Если вы решили похудеть, если вы решили привести себя в форму, если у вас лишний вес, сначала вы должны пойти к диетологу, вам должны расписать диету, необходимо сдать анализы. А потом уже худеть».

Стоит отметить, что благодаря своевременному вмешательству Юлия смогла восстановиться и пять лет назад впервые стала мамой.

Фото: instagram

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