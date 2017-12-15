33-летняя Юлия Михальчик рассказала о борьбе со страшным заболеванием

В тот момент Юлия жила отдельно от родителей. Сейчас певица говорит спасибо родным за то, что они помогли ей выкарабкаться из этой страшной истории: «Я жила отдельно от родителей в Москве, они были в Петербурге. Они забрали меня с собой утром, когда я еле дошла до уборной… И все. Меня лечили в Военно-медицинской академии, я там пробыла месяц. Приходил гинеколог и говорила: «В данный момент девочка не может иметь детей». Видимо, организм настолько ссохся».

Сейчас певица уверена, что правильное похудение должно начинаться с консультации специалиста: «Если вы решили похудеть, если вы решили привести себя в форму, если у вас лишний вес, сначала вы должны пойти к диетологу, вам должны расписать диету, необходимо сдать анализы. А потом уже худеть».

Стоит отметить, что благодаря своевременному вмешательству Юлия смогла восстановиться и пять лет назад впервые стала мамой.