33-летняя Ирина Шейк показала редкое фото своей сестры

Татьяна Петенкова, в девичестве Шайхлисламова — мама двоих детей. Ей 35 лет, вместе с мужем Александром Петенковым они живут в Краснодаре. В отличии от своей знаменитой сестры, Татьяна не претендовала на карьеру модели: когда-то она призналась, что ее рост — 174 сантиметра, что недостаточно для подиума.