33-летняя Ирина Шейк показала редкое фото своей сестры

Сегодня в семье Ирины Шейк праздник — день рождения ее сестры Татьяны.
«Happy bday to my big sis. S dnem rogdenia kriska», — написала модель в своем Instagram.
Татьяна Петенкова, в девичестве Шайхлисламова — мама двоих детей. Ей 35 лет, вместе с мужем Александром Петенковым они живут в Краснодаре. В отличии от своей знаменитой сестры, Татьяна не претендовала на карьеру модели: когда-то она призналась, что ее рост — 174 сантиметра, что недостаточно для подиума.
Вместо прогулок по подиуму Татьяна разводит очаровательных собачек.
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram