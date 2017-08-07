Дарья Мороз показала редкое фото в бикини

«Солнце воздух и вода наши лучшие друзья», — написала она.

Актриса Дарья Мороз нечасто делится фотографиями в социальных сетях. Поэтому снимок в купальнике, который появился в ее Instagram, вызвал бурную реакцию как поклонников, так и СМИ.

Подписчики завалили любимую актрису комплиментами: «Вот это фигура», «Потрясающая», «Ну нельзя быть на свете красивой такой», «Вы девчонка 16-летняя! Форма у Вас отличная! так держать».

«Дарья,фигурку чаще показываиь надо! Чего такую красоту прячете?», — упрекают они. «Зато какой эффект, когда редко показываешь», — смеется звезда.

Актриса отдыхает в деревушке Сперлонга, в Италии, и удивляется местным обычаям брать к морю совсем крохотных детей. «Когда Анька была малышкой — было сложно... чем старше, тем легче!! Хотя итальянцы с такиииими малышами на пляже..из роддома на море. Нам, русским мамашам, не понять», — пишет она.

Отпуск Дарьи едва не испортила аномальная жара, которая накрыла многие курорты в эти дни. «Пик жары был пару дней назад.. 42 по-моему.. и я укрывалась в кондицианированных аутлетах», — поделилась актриса.

Фото: instagram.com