32-летняя звезда «Елок» и «Реальных пацанов» призналась, почему не замужем

Звезда «Реальных пацанов» Валентина Мазунина в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» объяснила, почему в 32 года до сих пор не замужем: «Личная жизнь — это мое сокровенное. Я об этом на самом деле не люблю разговаривать. Я прекрасно понимаю, что моя жизнь интересна моим поклонникам и подогреваю интерес. Я в поиске, мои поклонники — мужчины». Но актриса призналась, о каком мужчине мечтает: «Мой мужчина должен быть внутреннее сильным, с чувством юмора. И самое важное — это доброта. А вот внешних нет ограничений. В моей жизни меня уносило в разные стороны. Когда мне родители говорят: «Тебе замуж не пора?», то я спокойно отношусь к их словам и к замужеству в общем. Если бы я видела глубокую проблему в этом, то, наверное, заморачивалась».