32-летняя выпускница «Фабрики звезд» Виктория Колесникова станет мамой в третий раз

32-летняя выпускница шестого сезона «Фабрики звезд» Виктория Колесникова ждет третьего ребенка. У Виктории и ее мужа Месропа уже растут две маленькие дочери — Луиза и Каталина. О том, что в их семье грядет пополнение, экс-фабрикантка рассказала в свой день рождения, показав фото с уже заметным животом.

«Очень жду», — прокомментировала она после того, как пошутила, что кто-то съел много праздничного торта.