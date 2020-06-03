32-летняя выпускница «Фабрики звезд» Виктория Колесникова станет мамой в третий раз
Фото: Instagram
32-летняя выпускница шестого сезона «Фабрики звезд» Виктория Колесникова ждет третьего ребенка. У Виктории и ее мужа Месропа уже растут две маленькие дочери — Луиза и Каталина. О том, что в их семье грядет пополнение, экс-фабрикантка рассказала в свой день рождения, показав фото с уже заметным животом.
«Очень жду», — прокомментировала она после того, как пошутила, что кто-то съел много праздничного торта.
Фото: Instagram
Пол будущего малыша Виктория и Месроп пока не знаю, или не хотят раньше времени называть его.
На «Фабрике звезд» Викторию за маленький рост (157 см) друзья прозвали Кнопкой. Вместе с ней в проекте участвовали: Прохор Шаляпин, Дмитрий Колдун, Зара, Арсений Бородин и другие молодые артисты, многие из которых стали позже знаменитыми.
Виктория после проекта поступила во МХАТ и даже начала сниматься в кино. Но сейчас она не появляется на экранах. Уже три года «фабрикантка» живет в родном Нижнем Новгороде с семьей. В Instagram Виктория Колесникова часто публикует видео со своими выступлениями в популярном проекте.
Фото и видео: Instagram, Первый канал
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!