Одна из самых стильных женщин России Мирослава Дума стала мамой в третий раз

В апреле, после того как Мирослава Дума появилась на гала-ужине Unicef, стало понятно: скоро она станет мамой. Под одеждой одной из самых стильных бизнесвумен отчетливо был виден животик, тогда как еще в феврале светсие сплетники отметили, что дважды мама снова начала предпочитать объемные вещи.

Сегодня, буквально несколько минут назад, 32-летняя It-girl сообщила о рождении малышки: