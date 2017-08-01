32-летняя Мирослава Дума стала многодетной мамой
В апреле, после того как Мирослава Дума появилась на гала-ужине Unicef, стало понятно: скоро она станет мамой. Под одеждой одной из самых стильных бизнесвумен отчетливо был виден животик, тогда как еще в феврале светсие сплетники отметили, что дважды мама снова начала предпочитать объемные вещи.
Сегодня, буквально несколько минут назад, 32-летняя It-girl сообщила о рождении малышки:
«Прижми меня сильно, прижми меня крепко, никогда не отпускай... В "век девочек и женщин" (объявленный ООН) ты не могла выбрать лучшего момента, чтобы прийти в этот мир. Добро пожаловать, моя маленькая девочка!», — написала она в блоге.
Мирослава замужем за бизнесменом Алексеем Михеевым. У пары двое детей, шестилетний Георгий и трехлетняя Анна. Теперь их семья стала еще более полной. Поздравляем молодую мамочку!
Фото: instagram.com