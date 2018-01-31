О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

В эту среду звезды радовались по-настоящему волшебному снегу, а Лариса Вербицкая даже показала зимнее селфи без макияжа.

Зимняя сказка 🙌🏻🎄

Публикация от Юлия Проскурякова (@uliaveronika)

Московский двор из детства!!

Публикация от Арина Шарапова (@arinasharapova1tv)

Ольга Бузова похвасталась встречей с самым красивым преступником в мире.

Виктория Боня показала, как занимается ее дочь.

А Татьяна Навка — как шалит ее малышка:

Сын Натали нашел контакт с котиком:

Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте и Максим Галкин пошутили над подписчиками.

Алло!Вы что поверили этому приколу? Смешно.

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес показали милое фото с детьми. Джессика Альба — тоже.

Фото: instagram