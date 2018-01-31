Фото из Instagram Ларисы Вербицкой
В эту среду звезды радовались по-настоящему волшебному снегу, а Лариса Вербицкая даже показала зимнее селфи без макияжа.
Зимняя сказка 🙌🏻🎄 Публикация от Юлия Проскурякова (@uliaveronika) Янв 31, 2018 at 2:23 PST
Зимняя сказка 🙌🏻🎄
Публикация от Юлия Проскурякова (@uliaveronika) Янв 31, 2018 at 2:23 PST
Московский двор из детства!! Публикация от Арина Шарапова (@arinasharapova1tv) Янв 30, 2018 at 10:27 PST
Московский двор из детства!!
Публикация от Арина Шарапова (@arinasharapova1tv) Янв 30, 2018 at 10:27 PST
Утро на Арбате... желаю всем удачного и хорошего дня!#снеговик #морозко#зимняясказка #дворецизольда#сугроб#мех#телевидение#москварека # Публикация от Ангелина Вовк (@angelina_vovk) Янв 30, 2018 at 9:48 PST
Утро на Арбате... желаю всем удачного и хорошего дня!#снеговик #морозко#зимняясказка #дворецизольда#сугроб#мех#телевидение#москварека #
Публикация от Ангелина Вовк (@angelina_vovk) Янв 30, 2018 at 9:48 PST
Ольга Бузова похвасталась встречей с самым красивым преступником в мире.
Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Янв 31, 2018 at 6:51 PST
Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Янв 31, 2018 at 6:51 PST
Виктория Боня показала, как занимается ее дочь.
Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya) Янв 31, 2018 at 7:55 PST
Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya) Янв 31, 2018 at 7:55 PST
А Татьяна Навка — как шалит ее малышка:
У меня многие спрашивают, с чего нужно начинать, чтобы не боятся льда??? Из своего личного опыта, могу сказать, что именно ролики помогли мне уверенно выйти на лед и покатить сразу, без какой-либо боязни☝🏻⛸⛸⛸ #надеждапескова❤️ Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka) Янв 31, 2018 at 8:55 PST
У меня многие спрашивают, с чего нужно начинать, чтобы не боятся льда??? Из своего личного опыта, могу сказать, что именно ролики помогли мне уверенно выйти на лед и покатить сразу, без какой-либо боязни☝🏻⛸⛸⛸ #надеждапескова❤️
Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka) Янв 31, 2018 at 8:55 PST
Сын Натали нашел контакт с котиком:
Публикация от Наталья Рудина(певица Натали💖) (@natali_star74) Янв 31, 2018 at 1:22 PST
Публикация от Наталья Рудина(певица Натали💖) (@natali_star74) Янв 31, 2018 at 1:22 PST
Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте и Максим Галкин пошутили над подписчиками.
Алло!Вы что поверили этому приколу? Смешно. Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) Янв 31, 2018 at 1:38 PST
Алло!Вы что поверили этому приколу? Смешно.
Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) Янв 31, 2018 at 1:38 PST
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес показали милое фото с детьми. Джессика Альба — тоже.
Фото: instagram