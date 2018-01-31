О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

В эту среду звезды радовались по-настоящему волшебному снегу, а Лариса Вербицкая даже показала зимнее селфи без макияжа.

Зимняя сказка 🙌🏻🎄 Публикация от Юлия Проскурякова (@uliaveronika) Янв 31, 2018 at 2:23 PST

Московский двор из детства!! Публикация от Арина Шарапова (@arinasharapova1tv) Янв 30, 2018 at 10:27 PST

Ольга Бузова похвасталась встречей с самым красивым преступником в мире.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Янв 31, 2018 at 6:51 PST

Виктория Боня показала, как занимается ее дочь.

Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya) Янв 31, 2018 at 7:55 PST

А Татьяна Навка — как шалит ее малышка:

Сын Натали нашел контакт с котиком:

Публикация от Наталья Рудина(певица Натали💖) (@natali_star74) Янв 31, 2018 at 1:22 PST

Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте и Максим Галкин пошутили над подписчиками.