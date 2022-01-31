31 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Светлана Лобода наслаждается временем с дочерями. Певица поделилась серией снимков со старшей дочкой. «Обожаю наши прогулки с Евочкой. Нам всегда есть что обсудить. Наблюдать за тем, как взрослеет твоя дочь, как меняются ее взгляды на жизнь, пожалуй самый интересный процесс...» — подписала публикацию Светлана.

Успехами чада похвасталась и Татьяна Навка. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию показала, как ее младшая дочка Надя Пескова поет на китайском языке!