31 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
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Фото: Instagram @lobodaofficial
Светлана Лобода наслаждается временем с дочерями. Певица поделилась серией снимков со старшей дочкой. «Обожаю наши прогулки с Евочкой. Нам всегда есть что обсудить. Наблюдать за тем, как взрослеет твоя дочь, как меняются ее взгляды на жизнь, пожалуй самый интересный процесс...» — подписала публикацию Светлана.
Успехами чада похвасталась и Татьяна Навка. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию показала, как ее младшая дочка Надя Пескова поет на китайском языке!
Семейная идиллия и на фото у Наташи Подольской. Звезда составила своим сыновьям от Владимира Преснякова парные пляжные образы. А сама надела хлопковый ромпер с принтом пейсли и шляпу-канотье.
Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова показала своим фолловерам новые покупки. Звезда продемонстрировала несколько образов. Поклонникам больше всего понравилось ярко-алое платье, они также отметили шикарную фигуру Орловой.
В тренде осталась и певица Слава. Она готовится к съемкам клипа и обещает умопомрачительные образы. А пока хвастается своим синим платьем с высоким разрезом на бедре.
Синий цвет выбирает и певец Сергей Лазарев. Его поклонники отмечают, как музыканту идет такой васильковый оттенок синего. Впрочем, заметили они и излишний фотошоп на фотографии! «Перефотошопили, конечно, Сережу», «Очень неестественный фильтр» — пишут фолловеры Лазарева в комментариях.
Певица Ольга Серябкина в последний январский день вспомнила свой последний день перед родами. Певица поделилась архивным видео, на котором танцует с уже большим животом. «Всю беременность я писала альбом, и это было с волшебным ощущением внутри. Мой ребенок слышал все эти песни, поэтому он, как никто другой, причастен к созданию альбома. Он повлиял на него, и поэтому мне было очень важно посвятить песню сыну», — призналась звезда.
Вера Брежнева уже готовится к весне. Жена Константина Меладзе приняла участие в нежной бьюти-съемке, примерив платье в античном стиле. Поклонники отметили, что Вера на видео будто бы сама весна.
Фотографией с цветами поделилась и Ольга Бузова. Звезда инстаграм взбудоражила свою аудиторию. Бузова на снимке позирует буквально в одном полотенце на голове, а цветы прикрывают обнаженное тело артистки.
Чуть более одетой показалась в инстаграм певица Настя Каменских. Звезда призналась: несмотря на то что Новый год был месяц назад, она все еще не может собраться с силами и начать свой личный год.
Телеведущая и резидент Comedy Club Марина Кравец призналась, что завидует Ляйсан Утяшевой, потому что она замужем за Павлом Волей. «Ох, Ляся, отхватила ты себе. Везучая!» — обратилась к гимнастке Марина. Кравец. Воля и Надя Сысоева вместе будут вести новое комедийное шоу.
Дочка Анастасии Заворотнюк 26-летняя инстамодель Анна улетела из холодной Москвы в солнечный Дубай. Блогер похвасталась стильным образом и показала, как сочетать вязаный кроп-топ и кожаный блейзер.
Более универсальный образ продемонстрировала актриса сериала «Воронины» Екатерина Волкова. Она показала, как носить модную оверсайз-дубленку с водолазкой в тон. Актриса уже готова встречать весну. «В смысле завтра февраль? Еще же вчера старый Новый год не отмечали!» — пошутила Волкова.
Фото и видео: Instagram