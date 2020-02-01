31 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
В последний день января Филипп Киркоров порадовал поклонников стильным луком: «Ну, здравствуй, Москва».
Владимир Кузьмин опубликовал лифтолук с женой: «На гастроли».
Стас Костюшкин прокомментировал «семейные» татуировки: «Вот же многие докопались до новой татухи @karapylka. Дорогие мои, для тату главное смысл и история. Я, например, набил год назад татуху в честь юбилея Аллы Пугачевой».
Наталья Подольская показала нежное фото с мужем на лыжном курорте: «Я и моя гора».
Максим Виторган поделился красивым кадром с сыном: «Он сказал: "Поехали... поедим!" #борщизтюбика #ухтыахтывсемыкосмонавты».
Влад Топалов показал нежное фото с сыном: «Как же тяжело тебя отпускать каждый раз....... невыносимо».
Маша Шурочкина показала семейное фото: «Наконец-то тетя Маша доехала до любимой сестрички и до маленького ангелочка! Ангелочек ангелочком, но у малютки характер агонь, впрочем, как и у ее мамочки».
Наталья Сенчукова предалась ностальгии:
Ольга Шелест удивила подписчиков страшной фотографией: «Ребята, это что, пятница что ли?! Кто куда? Я с вами».
Ксения Собчак в шутливой форме высказалась о панике в связи с возможной эпидемией: «Мишустин, друг мой, ты зря закрыл границу!!! У меня КОРОНА-вирус с детства, и ничо, как-то выживаю... А вы как считаете, реально мы на пороге Чумы 21 века или все-таки немножко истеричка у всех?»
Фото и видео: instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!