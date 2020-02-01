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31 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

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я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Филиппа Киркорова

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

В последний день января Филипп Киркоров порадовал поклонников стильным луком: «Ну, здравствуй, Москва».

Владимир Кузьмин опубликовал лифтолук с женой: «На гастроли».

Стас Костюшкин прокомментировал «семейные» татуировки: «Вот же многие докопались до новой татухи @karapylka. Дорогие мои, для тату главное смысл и история. Я, например, набил год назад татуху в честь юбилея Аллы Пугачевой».

Наталья Подольская показала нежное фото с мужем на лыжном курорте: «Я и моя гора».

Максим Виторган поделился красивым кадром с сыном: «Он сказал: "Поехали... поедим!" #борщизтюбика #ухтыахтывсемыкосмонавты».

Влад Топалов показал нежное фото с сыном: «Как же тяжело тебя отпускать каждый раз....... невыносимо».

Маша Шурочкина показала семейное фото: «Наконец-то тетя Маша доехала до любимой сестрички и до маленького ангелочка! Ангелочек ангелочком, но у малютки характер агонь, впрочем, как и у ее мамочки».

Наталья Сенчукова предалась ностальгии:

Ольга Шелест удивила подписчиков страшной фотографией: «Ребята, это что, пятница что ли?! Кто куда? Я с вами».

Ксения Собчак в шутливой форме высказалась о панике в связи с возможной эпидемией: «Мишустин, друг мой, ты зря закрыл границу!!! У меня КОРОНА-вирус с детства, и ничо, как-то выживаю... А вы как считаете, реально мы на пороге Чумы 21 века или все-таки немножко истеричка у всех?»

Фото и видео: instagram

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