31 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

В последний день января Филипп Киркоров порадовал поклонников стильным луком: «Ну, здравствуй, Москва».

Владимир Кузьмин опубликовал лифтолук с женой: «На гастроли».

Стас Костюшкин прокомментировал «семейные» татуировки: «Вот же многие докопались до новой татухи @karapylka. Дорогие мои, для тату главное смысл и история. Я, например, набил год назад татуху в честь юбилея Аллы Пугачевой».

Наталья Подольская показала нежное фото с мужем на лыжном курорте: «Я и моя гора».

Максим Виторган поделился красивым кадром с сыном: «Он сказал: "Поехали... поедим!" #борщизтюбика #ухтыахтывсемыкосмонавты».

Влад Топалов показал нежное фото с сыном: «Как же тяжело тебя отпускать каждый раз....... невыносимо».

Маша Шурочкина показала семейное фото: «Наконец-то тетя Маша доехала до любимой сестрички и до маленького ангелочка! Ангелочек ангелочком, но у малютки характер агонь, впрочем, как и у ее мамочки».

Наталья Сенчукова предалась ностальгии: