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31 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Анны Нетребко

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Как звезды провели этот день — читайте в нашем дайджесте.

Мария Погребняк показала, как изменились они с мужем: «Первая фотография сделана 13лет назад, вторая — примерно месяц назад на нашей свадьбе на Мальдивах».

Татьяна Навка поделилась милым видео с дочкой: «"Мама и папа работают на елках!" Вот он потрясающий мир глазами ребенка))) Я, как любой родитель, наслаждаюсь каждым мгновением со своей дочерью! К тому же у нас сейчас тот замечательный возраст детской непосредственности, когда мы выдаем шикарные фразочки (а иногда и целые истории), которые специально не придумаешь!!!»

Дочь Кристины Орбакайте показала то, что сделало ее день: «Когда родители разрешили».

Лена Кулецкая показала нежное фото: «#ДекретГоловногоМозга Когда у матери руки освободились, а ума не прибавилось, или Зацените наши первые хвостики».

Ида Кехман похвасталась: «Осваиваем горные лыжи».

Дети Ольги Кабо приподнесли ей лучший в мире подарок: «Вот такие два произведения искусства и любви — Танюшу и Витюшу, я подарила миру; вот такое произведение сладкого искусства и красоты мне подарили дети) Вкусно, не могу! Приятно — нет слов))) День рождения удался!!»

Рита Дакота показала фото с мамой: «Мама, любимая моя мама. Ты моя сила, мое вдохновение, моя чистейшая вселенская любовь. Спасибо тебе за то, что разделила со мной мое самое главное трансформационное путешествие в жизни. Этот Бали не похож на на один другой, ты знаешь.. Держать меня за руку весь этот сложный путь ‘обратно к себе’, это смогла бы только ты. Наше сложное утреннее восхождение сквозь дождь, ветер, грязь, камни и усталость было будто бы краткой зарисовкой о том, что примерно представляет собой моя жизнь сейчас, где ты - 24/7 рядом, помогаешь дышать и жить. Я люблю тебя, мама. Я очень сильно тебя люблю».

Стас Костюшкин поделился впечатлениями от отдыха в Черногории: «Спасибо! Уезжаем на родину, как говорил Михаил Горбачев, отдохнувшие и оплодотворенные (или не говорил). Плохо у вас только одно, трудно уехать, хочется остаться на долго».

Анна Нетребко спустилась в метро: «Как вы себя чувствуете в Московском метрополитене? Haw about take a ride at Moscow Metro?»

Алика Смехова показала фото из бани: «После тяжелых нагрузок меня спасает только баня и бассейн! 2-3 часа и я снова человек! Люблю русскую баню и хамам, а если еще и массаж».

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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