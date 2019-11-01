31 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 8
О том, как знаменитости провели последний день октября, читайте в нашем дайджесте.
Мария Погребняк радуется первому снегу:
Ксения Бородина, Мария Кожевникова, Дима Билан опубликовали посвященные Хэллоуину фотографии.
Анна Нетребко показала свои самые яркие наряды: «Happy Halloween».
Виктория Дайнеко позвасталась, как ест «лучший Наполеон в городе», а позже — стройной фигурой.
Мама Тимати показала видео с его внучкой: «Готовимся к конкурсу чтецов».
В блоге дочери Филиппа Киркорова появилось милое фото: «Первый день в Баку... Собираемся на концерт папы..»
Ксения Алферова показала очаровательного питомца.
Фото и видео: instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!