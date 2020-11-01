31 октября-1 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: Instagram
Конец прошлой недели и первые ноябрьские выходные Анастасия Решетова провела с сыном Ратмиром на отдыхе у моря. Вместе с малышом она насладилась природными красотами и опубликовала немало совместных Stories из виллы. 31 октября многие российские семьи знаменитостей решили отметить Хэллоуин и поделились в Сети кадрами своих костюмов. Так, Анна Хилькевич и Настасья Самбурская веселилась на вечеринке вместе с подругами, а Ксения Бородина предпочла отметить праздник дома с красотками-дочерьми.
Виктория Боня, наконец, прилетела из Монако в Москву и похвасталась новым роскошным авто. Кроме того, «пришло время перемен» — звезда сменила прическу и похвасталась роскошными локонами в Instagram. Свой вечерний образ продемонстрировала и Светлана Ходченкова — актриса провела вечер на корабле и показала элегантный образ с жакетом. Яна Рудковская отправилась на юбилей близкого друга в «Большой театр» и осуществила свою мечту — посмотрела балет из царской ложи.
Марина Александрова провела выходные в окружении близких. Вместе с отцом она совершила продолжительную прогулку на велосипедах. Лиана и Арсений Шульгины тоже устроили семейный вечер и отправились к любимой бабушке на ужин. Кстати, 1 ноября звездная пара отметила год отношений. Юлия Ковальчук вместе с мужем устроили дома романтическое свидание с ужином собственного приготовления.
Мария Погребняк удивила фолловеров историей о появлении шрама над бровью, который получила в 14 лет. Ляйсан Утяшева и Анна Нетребко провели выходные в поездках по России. Гимнастка отправилась в рабочую поездку и посетила Калмыкию, а оперная дива насладилась живописными красотами города Пушкин.
К слову, недавно мы писали, как Зара очаровала образом в пышной юбке и сияющем жакете: «Аристократка». 37-летняя певица показала первые кадры из нового клипа.
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!