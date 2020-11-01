31 октября-1 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Мария Погребняк удивила фолловеров историей о появлении шрама над бровью, который получила в 14 лет. Ляйсан Утяшева и Анна Нетребко провели выходные в поездках по России. Гимнастка отправилась в рабочую поездку и посетила Калмыкию, а оперная дива насладилась живописными красотами города Пушкин.

К слову, недавно мы писали, как Зара очаровала образом в пышной юбке и сияющем жакете: «Аристократка». 37-летняя певица показала первые кадры из нового клипа.