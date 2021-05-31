31 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Саша Бортич поделилась яркой и эффектной фотографией из путешествия по Уганде.

Ирина Безрукова поделилась эффектным фото из 90-х – подписчики актрисы в один голос заявили, что с тех пор она совсем не изменилась.

Дмитрий Маликов поделился фото, где он добрый и беспечный – музыкант стоит в поле, полном желтых цветов.

Валерия поделилась фотографией после концерта – в стильном тренче певица наслаждается прекрасной, почти летней погодой.

Анна Семенович опубликовала необычное юмористическое видео, в котором появилась в свадебном платье.