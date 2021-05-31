31 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @dmitriy_malikov
Саша Бортич поделилась яркой и эффектной фотографией из путешествия по Уганде.
Ирина Безрукова поделилась эффектным фото из 90-х – подписчики актрисы в один голос заявили, что с тех пор она совсем не изменилась.
Дмитрий Маликов поделился фото, где он добрый и беспечный – музыкант стоит в поле, полном желтых цветов.
Валерия поделилась фотографией после концерта – в стильном тренче певица наслаждается прекрасной, почти летней погодой.
Анна Семенович опубликовала необычное юмористическое видео, в котором появилась в свадебном платье.
Анна Хилькевич поделилась селфи со своим партнером по сериалу «Универ. Новая общага» Александром Мартыновым, который пообещал испортить все ее фотографии.
Екатерина Волкова отмечает последний день весны яркими летними селфи на фоне «природных декораций».
Ксения Собчак, несмотря на слухи о расставании с мужем, поделилась романтичной фотографией из путешествия, а также очень трогательным фото со своим сыном Платоном.
Катерина Шпица радуется последнему дню съемки в «Полярном» с большим букетом роз.
Жасмин проводит время в Швейцарии и делится с поклонниками великолепными альпийскими пейзажами.
Фото и видео: Instagram Жасмин, Анны Семенович, Ксении Собчак, Саши Бортич, Анны Хилькевич, Катерины Шпицы, Валерии, Дмитрия Маликова, Валерии, Екатерины Волковой, Ирины Безруковой
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