31 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Мария Погребняк стала роковой брюнеткой: «Психанула😂 да или нет?»

Юлия Савичева предстала в неожиданном образе в рамках шоу «Три аккорда»: «Сегодня образ в стиле кабаре и песня "Абсент" Елены Ваенги!»

49-летняя Дженнифер Лопес показала свежее селфи.

Мирослава Дума примерила скафандр.

«Наше Творческое трио : великий , обеспеченный и обаятельный 😂🔥на отдыхе», — поделился Николай Басков фотографией с друзьями.

Глафира Тарханова поблагодарила коллег за съемки: «Как быстро пролетает время в хорошей компании!!! Спасибо Слава за доверие, (тот самый жених кудряш) за наше кино-супружество в удовольствие, за твою веру в доброе, светлое и смешное кино».

Сергей Безруков показал милое фото с женой: «Мы с Аней приняли решение стать послами фонда "Измени одну жизнь"».

Алла Пугачева поздравила с днем рождения Владимира Кузьмина и показала его ретро-фото.

Анфиса Чехова рассказала о дне рождения сына: «7 лет! Это вам не шутки. Ошарашенный именинник, который проснулся в 6 утра и требовал начинать День Рождения. А мы с персоналом отеля договорились, что шары принесут в 7.30. Еле уговорила его снова уснуть, а у самой сна ни в одном глазу. Зато, в итоге сюрприз удался. Солик уже сообщил мне, что хочет День Рождения каждый день. Как хорошо, что 7 лет назад, ты родился у нас, мой Мальчик».

Дарья Мороз гордится дочерью: «Если у меня что и получилось в жизни, так это вот эта взрослая барышня, только что прикупившая чисто рэперскую кепку и направившаяся на Гая Риччи по второму кругу... на этот раз с мамой».

Альбина Джанабаева поделилась трогательным видео с новым членом семьи: «Приветственное слово предоставляется нашему малышу».