31 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Алсу стала Заслуженной Артисткой России: «Не передать всех эмоций! Читаю, перечитываю и даже не верится. Сегодня опубликован Указ Президента Российской Федерации от 30.05.2018 № 281 "О награждении государственными наградами Российской Федерации", который гласит: "Присвоить почетные звания: "ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" АБРАМОВОЙ Алсу Ралифовне — артистке-вокалистке, члену Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза), города Москвы. СПАСИБО! Спасибо за высокую оценку и признание! Спасибо всем моим поклонникам, моей семье и друзьям за все годы поддержки и веры».

Елена Исинбаева поделилась радостью: «Мой фильм "Третья" номинирован на премию "Cote d'Azur Sport Film Festival". Выиграет ли сегодня фильм награду, я вам сообщу после церемонии. Держите пальцы крестиком. Пошла собираться, ведь нужно быть сногсшибательной».

Николай Басков показал фото с другом: «С любимым Маэстро Игорем Крутым на детской новой волне!!!Невероятная атмосфера и сколько потрясающих , талантливых детей!!! От всего сердца желаю им найти своё призвание, стиль в музыке и конечно своих поклонников».

Инна Михайлова показала фото с праздника Наташи Королевой.

Татьяна Арно похвасталась идеальной фигурой на «дачной» фотографии.

Дженнифер Лопес поделилась снимком подросших детей. Игорь Николаев с дочерью попрощались с весной: «Завтра - лето! Доча, любимая! Очень скучаю! Папа на гастролях, но скоро приедет». Елена Кулецкая с дочкой — тоже готовы к лету.

Любовь Толкалина показала Байкал с необычного ракурса: «Шла она шла... и по ле те ла.....Байкал с высоты птичьего полета».

Максим Галкин похвастался видом из окна: