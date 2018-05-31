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31 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Анфисы Чеховой

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О том, как звезды провели последний день весны, читайте в нашем дайджесте.

Алсу стала Заслуженной Артисткой России: «Не передать всех эмоций! Читаю, перечитываю и даже не верится. Сегодня опубликован Указ Президента Российской Федерации от 30.05.2018 № 281 "О награждении государственными наградами Российской Федерации", который гласит: "Присвоить почетные звания: "ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" АБРАМОВОЙ Алсу Ралифовне — артистке-вокалистке, члену Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза), города Москвы. СПАСИБО! Спасибо за высокую оценку и признание! Спасибо всем моим поклонникам, моей семье и друзьям за все годы поддержки и веры».

Елена Исинбаева поделилась радостью: «Мой фильм "Третья" номинирован на премию "Cote d'Azur Sport Film Festival". Выиграет ли сегодня фильм награду, я вам сообщу после церемонии. Держите пальцы крестиком. Пошла собираться, ведь нужно быть сногсшибательной».

Николай Басков показал фото с другом: «С любимым Маэстро Игорем Крутым на детской новой волне!!!Невероятная атмосфера и сколько потрясающих , талантливых детей!!! От всего сердца желаю им найти своё призвание, стиль в музыке и конечно своих поклонников».

Инна Михайлова показала фото с праздника Наташи Королевой.

Татьяна Арно похвасталась идеальной фигурой на «дачной» фотографии.

Дженнифер Лопес поделилась снимком подросших детей. Игорь Николаев с дочерью попрощались с весной: «Завтра - лето! Доча, любимая! Очень скучаю! Папа на гастролях, но скоро приедет». Елена Кулецкая с дочкой — тоже готовы к лету.

Любовь Толкалина показала Байкал с необычного ракурса: «Шла она шла... и по ле те ла.....Байкал с высоты птичьего полета».

Максим Галкин похвастался видом из окна:

Светлана Бондарчук — питомцем:

Анфиса Чехова с сыном и мамой отметили день его рождения: «В общем, нелегкий был день. Впрочем, как и 6 лет назад, когда я рожала Соломона. А кто сказал что рожать легко? Даже если тебя кесарят! Моя многодетная подруга дважды прошла через естественные роды и дважды кесарилась. И она мне сказала, что рожать гораздо приятнее. И я ей верю. Плохо уже помню как это было, но, когда меня через сутки везли из реанимации в палату, я думала, что лучше сдохнуть, чем терпеть эту боль. Но, как только мне принесли этот вкуснопахнущий якутский комочек, я забыла напрочь про острую боль от полосного разреза, и скакала как козочка под действием эндорфинов! Впрочем, как и сейчас, когда я вижу довольную мордашку своего сына. В общем, именинник по итогу остался доволен своим Днем Рождения, играет в Майнкрафт в постели перед сном, и сказал мне: "Как хорошо, что ты меня родила!". А все неприятные перипетии дня — это ерунда перед самым главным событием моей жизни! 6 лет назад я подарила Миру и нам с Гурамом этого смешного Человека».

Фото: instagram

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