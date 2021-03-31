31 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Кайли Дженнер показала подписчикам новую прическу. Звезда отрезала свои длинные волосы и сделала каре без челки. Новый имидж Кайли представила в необычном космическом образе.

Жасмин показала фото своих детей вместе с Аллой Борисовной – певица с детьми была в гостях у коллеги на дне рождения Клавы Земцовой.

Тимати поделился стильным фото со своим сыном Ратмиром от Анастасии Решетовой – мальчик очень вырос и стал очень похож на своего отца.

Звезда «Универа» Юлия Франц ненавязчиво напоминает, что весна уже совсем скоро, и публикует фото с тренировки.

Алсу в мини-платье из денима устроила фотосессию на лестнице и похвасталась стройной фигурой.

Муж Ксении Бородиной показал забавное селфи, которое его дочка сделала на его телефон – пока сам он искал его по всему дому.