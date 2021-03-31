31 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: @alla_orfey
Алла Пугачева показала архивное фото с Лаймой Вайкуле и тепло поздравила ее с днём рождения.
Вера Брежнева порадовала поклонников жарким фото с пляжа в купальнике, продемонстрировав шикарную фигуру. Фотографией с отдыха поделилась и Айза Долматова, появившись в купальнике с анималистичным принтом.
Наташа Королева поздравляет с днём рождения Владимира Винокура и публикует архивное фото.
Максим Галкин поделился видео с вечеринки по поводу дня рождения дочери Кристины Орбакайте Клавдии Земцовой. Звёзды и их дети отлично повеселились.
Кайли Дженнер показала подписчикам новую прическу. Звезда отрезала свои длинные волосы и сделала каре без челки. Новый имидж Кайли представила в необычном космическом образе.
Жасмин показала фото своих детей вместе с Аллой Борисовной – певица с детьми была в гостях у коллеги на дне рождения Клавы Земцовой.
Тимати поделился стильным фото со своим сыном Ратмиром от Анастасии Решетовой – мальчик очень вырос и стал очень похож на своего отца.
Звезда «Универа» Юлия Франц ненавязчиво напоминает, что весна уже совсем скоро, и публикует фото с тренировки.
Алсу в мини-платье из денима устроила фотосессию на лестнице и похвасталась стройной фигурой.
Муж Ксении Бородиной показал забавное селфи, которое его дочка сделала на его телефон – пока сам он искал его по всему дому.
Фото и видео: Instagram Аллы Пугачевой, Максима Галкина, Наташи Королевой, Веры Брежневой, Айзы Долматовой, Кайли Дженнер, Алсу, Юлии Франц, Курбана Омарова, Тимати, Жасмин
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