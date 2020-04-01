31 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Мария Погребняк с сыновьями агитируют оставаться дома яркими масками. Ксения Бородина — уютными халатиками. Кети Топурия «пилит» красивые селфи. Оксана Фандера не пренебрегает защитой.
Наталья Андрейченко запаслась содой — вероятно, для дезинфекции помещений.
Алика Смехова покинула город: «Я с семьей в деревенской самоизоляции. Мотя к другим собакам тоже не подходит... и да, у нас выпал снег... опять метель».
Александр Кержаков проводит время с сыном: «Он сказал "Поехали!!!" и моргнул».
Татьяна Тотьмянина — с мужем:
Ирина Салтыкова решила давать подписчикам несложные уроки танцев:
Эвелина Бледанс пожаловалась на неудобства: «Никогда не любила заниматься дома. Но... Жизнь расставляет свои приоритеты. И возможно и после карантина закрепится эта привычка?! Никто, правда, не подойдет, не поправит, и зеркала нет. Но... ко всему привыкаешь».
Виктора Дробыша тренирует дочь: «Ай да коронавирус! Дочка начала преподавать мне балет. Ученик я, конечно, безнадежный, но Лида сказала, что у меня через неделю первое выступление. Буду готовиться. p.s. А до чего вы докатились???»
Певица Слава тоже проводит время с близкими: «Выражение мордочки у Снежки!!! Что??? Как Умка в новогоднем шарике».
Дочь Кристины Орбакайте Клавдия Земцова показала своих подружек на время самоизоляции.
«Бежим от вирусов!!!! С подскоком!!! Соблюдая дистанцию и обозначенные радиусы вокруг дома.... завтра 1 апреля... не шутите с карантином», — поделилась Марьяна Спивак забавным видео.
Катерина Шпица успокоила поклонников: «Ребята! Это все не навсегда! Ищите позитивные стороны. Мы вот тоже еще утром гуляли в горах, а с 18:00 в Краснодарском крае объявлен жесткий карантин. Засели в месте пребывания в Адлере и будем все соблюдать! Я очень сочувствую тем, кто одинок и сидит дома один. Но это время понять себя! Сколько людей, кто не успел пожениться и не успел развестись. И это время спасет то, что надо спасти, и разрушит то, что необходимо завершить. Время взглянуть внутрь себя. Я рада быть со своим сыном и любимым мужчиной 24/7. И когда это все закончится, вы поймете, что вам нужно на самом деле: уединение или семья! И то, и другое — ваше право и ваш выбор, ваш путь! Семья — сложная штука, но в перспективе очень полезная. @ruslanpanov, я тебя люблю».
Фото и видео: Instagram
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