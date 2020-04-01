passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

31 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Фото из Instagram Марии Погребняк

О том, как знаменитости провели день, читайте в нашем дайджесте.

Мария Погребняк с сыновьями агитируют оставаться дома яркими масками. Ксения Бородина — уютными халатиками. Кети Топурия «пилит» красивые селфи. Оксана Фандера не пренебрегает защитой.

Наталья Андрейченко запаслась содой — вероятно, для дезинфекции помещений.

Алика Смехова покинула город: «Я с семьей в деревенской самоизоляции. Мотя к другим собакам тоже не подходит... и да, у нас выпал снег... опять метель».

Александр Кержаков проводит время с сыном: «Он сказал "Поехали!!!" и моргнул».

Татьяна Тотьмянина — с мужем:

Ирина Салтыкова решила давать подписчикам несложные уроки танцев:

Эвелина Бледанс пожаловалась на неудобства: «Никогда не любила заниматься дома. Но... Жизнь расставляет свои приоритеты. И возможно и после карантина закрепится эта привычка?! Никто, правда, не подойдет, не поправит, и зеркала нет. Но... ко всему привыкаешь».

Виктора Дробыша тренирует дочь: «Ай да коронавирус! Дочка начала преподавать мне балет. Ученик я, конечно, безнадежный, но Лида сказала, что у меня через неделю первое выступление. Буду готовиться. p.s. А до чего вы докатились???»

Певица Слава тоже проводит время с близкими: «Выражение мордочки у Снежки!!! Что??? Как Умка в новогоднем шарике».

Дочь Кристины Орбакайте Клавдия Земцова показала своих подружек на время самоизоляции.

«Бежим от вирусов!!!! С подскоком!!! Соблюдая дистанцию и обозначенные радиусы вокруг дома.... завтра 1 апреля... не шутите с карантином», — поделилась Марьяна Спивак забавным видео.

Катерина Шпица успокоила поклонников: «Ребята! Это все не навсегда! Ищите позитивные стороны. Мы вот тоже еще утром гуляли в горах, а с 18:00 в Краснодарском крае объявлен жесткий карантин. Засели в месте пребывания в Адлере и будем все соблюдать! Я очень сочувствую тем, кто одинок и сидит дома один. Но это время понять себя! Сколько людей, кто не успел пожениться и не успел развестись. И это время спасет то, что надо спасти, и разрушит то, что необходимо завершить. Время взглянуть внутрь себя. Я рада быть со своим сыном и любимым мужчиной 24/7. И когда это все закончится, вы поймете, что вам нужно на самом деле: уединение или семья! И то, и другое — ваше право и ваш выбор, ваш путь! Семья — сложная штука, но в перспективе очень полезная. @ruslanpanov, я тебя люблю».

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!