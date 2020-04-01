31 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Катерина Шпица успокоила поклонников: «Ребята! Это все не навсегда! Ищите позитивные стороны. Мы вот тоже еще утром гуляли в горах, а с 18:00 в Краснодарском крае объявлен жесткий карантин. Засели в месте пребывания в Адлере и будем все соблюдать! Я очень сочувствую тем, кто одинок и сидит дома один. Но это время понять себя! Сколько людей, кто не успел пожениться и не успел развестись. И это время спасет то, что надо спасти, и разрушит то, что необходимо завершить. Время взглянуть внутрь себя. Я рада быть со своим сыном и любимым мужчиной 24/7. И когда это все закончится, вы поймете, что вам нужно на самом деле: уединение или семья! И то, и другое — ваше право и ваш выбор, ваш путь! Семья — сложная штука, но в перспективе очень полезная. @ruslanpanov, я тебя люблю».