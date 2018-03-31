31 марта-1 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

В эти выходные редакционная лента Instagram сплошь пестрила различными поздравлениями. Звезды поздравляли Владимира Винокура, Александра Збруева, Лайму Вайкуле, Сергея Лазарева.
«НА ПОСОШОК»(музыка и слова #игорьниколаев ) Эх, Владимир Натаныч, вот и 70!!!...) И я счастлив, что на правах старого друга могу называть тебя просто Вова, много лет пользуясь твоим рецептом «виски + яблочный сок», радуясь успехам твоей дочки Насти и дорожа дружбой наших общих друзей!!! С БОЛЬШИМ ЮБИЛЕЕМ ТЕБЯ, ДРУЖИЩЕ!!! @vladimir_vinokur @nastyavinokur
Кроме того, свой день рождения 1 апреля отметил Семен, младший сын актрисы Эвелины Бледанс.
Cегодня православные христиане отмечают Вербное воскресенье, о чем некоторые знаменитости напомнили своим подписчикам.
В этом году Католическая пасха также выпала на 1 апреля. Анна Нетребко устроила для сына традиционную игру — спрятала шоколадные яйца. В своем блоге оперная дива поделилась видео поиска спрятанных вкусностей.
В честь Дня смеха некоторые звезды решили разыграть своих подписчиков. Так, Алла Довлатова показала купюру номиналом $100 со своим портретом, а Наташа Королева украсила собой обложку журнала Playboy. Ольга Шелест разыграла подписчиков, опубликовав фото руки с необычной татуировкой.
Супруг Ксении Бородиной Курбан Омаров рассказал, на какие уловки иногда приходится идти, чтобы накормить младшую дочь Теону.
Марина Газманова покаталась на лыжах, а Екатерина Андреева рассказала о пользе скандинавской ходьбы.
Люди ,не позволяйте манипулятора кормить чудовищ внутри нас... успокаивайте себя любовью, верой, смехом... всегда есть выбор. И как бы мы не гневались, мы продолжаем жить! Да, может измененными, но лучше ,чем ожесточёнными. События согнули меня пополам, чтобы не попасть в эгрегор маятника, я общалась только со своей семьёй, не могла от них оторваться , выгуливая себя в лесу! Умудрилась первый раз встать на ходовые лыжи во взрослой жизни уже в апреле... Первый раз скатилась с горы. Немного ещё адреналина добавилось в мой стресс и я заплакала. Изнутри вылетела какая- то пробка и стало легче дышать... жизнь продолжается. Я не призываю всё забыть! Но очень хочу вас улыбнуть. Когда начинаешь улыбаться, хотя бы нежной улыбкой Джаконды , выглядывает солнце. Нам всем так нужна Весна. Спасибо, кто услышал! #житьтакжить #love #live #followme #follow4follow #instagood #humor #улыбка #me #cute @oleggazmanov мой мужО прирожденный спортивный комментатор!
Казалось бы-что общего в моей прогулке с приключениями Великого Комбинатора? Лошади ,однако.🐎🐎🐎Заметка в газете-«ПОПАЛ ПОД ЛОШАДЬ». Вчера на площади Свердлова попал под лошадь извозчика № 8974 гр. О. Бендер. Пострадавший отделался легким испугом. — Это извозчик отделался легким испугом, а не я,— ворчливо заметил О.Бендер. ... — Вот что, гражданин,— сказал редактор,— никто вас не позорил, и по таким пустяковым вопросам мы опровержений не даем. — Но Остап уже увидел все, что ему было нужно -стулья.В моем же случае-лошадь отделалась легким испугом-как увидела она посреди леса и снега ,на заповедных тропах существо в розовом игривом костюмчике ,да с палками огромными,да с телефоном мобильным,так и понеслась она🐎🐎🐎 вскачь-только копыта засверкали.И я тоже увидела то,что мне было нужно-небо синее,сосны шепчущие-скоро придет настоящая весна ,а не этот «марток-надевай 100 порток»,звенящий воздух ,хрустящий снег ,ну ,и лошадь наконец - не знала я ,что они шарятся по лесам,как заправские зайцы 🐇🐇🐇Но,в отличие от Остапа,я отскочить успела.😂😂😂.А масюську ВелКомби потом знойная женщина,мечта поэта мадам Грицацуева рыскать начала.И тогда О.Б.точно подумал-лучше под лошадь😂😂😂. #прогулка #дерево #лес #весна #дервья #природа #хорошеенастроение #лошадь #лошади #nature #красотаспасетмир #хорошо #forest #walk #outside #woods #outdoors #walking #trees #tree #weather #springday #springtime #horse #horses #horselover #horselove #снамиопасноноинтересно #kateproductionпредставляет #проскакалнарозовомконенетэтокостюмбылрозовыйалошадьобычнаячерная
Дочь певицы Жасмин Маргарита успешно выступила на соревнованиях по художественной гимнастике, где заняла второе место.
Яна Рудковская восхитила фолловеров бэкстейдж-видео со съемок для нового номера журнала L'Officiel.
Горячий бэкстейдж со съемки невероятной Эллен фон Унверт @ellenvonunwerth для апрельского @lofficielrussia. Скоро выложу не менее горячие фото. Не пропустите! Не зря Эллен входит в десятку лучших фотографов мира! Dress #ellesaabcouture , mask - #diorhautecouture 🔥🙈💛 ps ещё много интересного и горячего в stories
Наталья Ионова провела время с дочками, а Наталья Подольская показала кадр со съемок нового клипа.