31-летняя Дженнифер Лоуренс впервые стала мамой

Звезда «Голодных игр» стала мамой, сообщает TMZ. Пол и имя малыша актриса пока держит в тайне. Точная дата рождения крохи также неизвестна. Агенты Дженнифер Лоуренс не отвечают на звонки журналистов и воздерживаются от комментариев в социальных сетях.

Отцом ребенка стал 37-летний галерист Кук Марони. Напомним, что звездная пара состоит в браке с 2019 года. В 2021 году влюбленные объявили о том, что ждут ребенка. Долгое время Дженнифер держала в секрете свое интересное положение и не выходила на публику. Известно, что голливудская актриса очень трепетно относилась к своей беременности и на время отказалась от съемок.