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31-летняя Дженнифер Лоуренс впервые стала мамой

Дженнифер Лоуренс объявила о своей беременности осенью 2021 года. Поклонники с нетерпением ждали появления на свет малыша. Наконец стало известно, что актриса родила первенца в одной из клиник Лос-Анджелеса.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Дженнифер Лоуренс

Фото: ImagePressAgency/face to face/ Global Look Press

Звезда «Голодных игр» стала мамой, сообщает TMZ. Пол и имя малыша актриса пока держит в тайне. Точная дата рождения крохи также неизвестна. Агенты Дженнифер Лоуренс не отвечают на звонки журналистов и воздерживаются от комментариев в социальных сетях.

Отцом ребенка стал 37-летний галерист Кук Марони. Напомним, что звездная пара состоит в браке с 2019 года. В 2021 году влюбленные объявили о том, что ждут ребенка. Долгое время Дженнифер держала в секрете свое интересное положение и не выходила на публику. Известно, что голливудская актриса очень трепетно относилась к своей беременности и на время отказалась от съемок.

Во время 3-летнего перерыва Дженнифер Лоуренс превратилась в настоящую домохозяйку. Она признается, что полюбила проводить время за уборкой дома и расстановкой вещей.

Отметим, что до Кука Марони Дженнифер состояла в романтических отношениях с коллегами из киноиндустрии, но ни к чему серьезному эти романы не привели.

Фото: Global Look Press

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