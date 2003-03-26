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31-летняя дочь Ирины Салтыковой рассказала о пластических операциях на лице после нападения собаки

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Слайд, который
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Алиса Салтыкова

Фото: Instagram
На реабилитацию ушло полгода.

Дочь известной певицы Ирины Салтыковой рассказала подписчикам в Instagram, как полгода назад на нее напала овчарка и изуродовала лицо. К счастью, Алиса попала в руки к опытным пластическим хирургам, которые помогли ей сохранить красоту.

«Были порваны на две части верхняя и нижняя губы, и перегрызена рука (поскольку от зверя пришлось отбиваться.) Моя мамочка присутствовала при этом ужасе, но сделать ничего не могла, - рассказала Алиса. - В жуткой панике она, окровавленную меня, сажает в машину и везет в клинику в Лапино. К нашему везению, там дежурил пластический хирург. Шили меня более часа . Когда я проснулась после наркоза, я не поверила своим глазам! Ровно и ювелирно были сшиты губы!» (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).

Девушка призналась, что расплакалась от счастья, так как думала, что ее лицо изуродовано навсегда. После успешной реабилитации на лице остались шрамы, которые были заметны на фотографиях.

«Вчера прошла повторная операция, и я не верю своему счастью! Как будто этого страшного случая и не было!!! Итог таков: СПАСИБО ЗОЛОТЫМ РУКАМ НАШИХ ПЛАСТИЧЕСКИХ ХИРУРГОВ, которые очищают наши лица от жизненных трагедий!», - добавила Алиса.

Она также обратилась к девушкам не ложиться под нож пластических хирургов без повода: «Благодарите Бога за свои прекрасные личики!!!».

В комментариях Алиса рассказала, что знала собаку много лет, но овчарка к старости стала агрессивной. А подписчики посочувствовали Ирине Салтыковой, отметив, что мать пережила настоящий кошмар, когда на ее глазах животное напало на ее ребенка.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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