31-летняя дочь Ирины Салтыковой рассказала о пластических операциях на лице после нападения собаки

Девушка призналась, что расплакалась от счастья, так как думала, что ее лицо изуродовано навсегда. После успешной реабилитации на лице остались шрамы, которые были заметны на фотографиях.

«Вчера прошла повторная операция, и я не верю своему счастью! Как будто этого страшного случая и не было!!! Итог таков: СПАСИБО ЗОЛОТЫМ РУКАМ НАШИХ ПЛАСТИЧЕСКИХ ХИРУРГОВ, которые очищают наши лица от жизненных трагедий!», - добавила Алиса.