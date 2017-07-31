31 июля: самые интересные новости и фотографии в Instagram звезд
Юлия Началова посетила салон красоты и покрасилась в чуть более светлый оттенок волос. Анастасия Волочкова поздравила папу с 70-летием. Дима Билан и Сергей Лазарев работают над совместным проектом: «Полетели снимать клип... будет огонь! Ждите», — пообещал Сергей.
Анна Хилькевич спешит вдоволь пообщаться с дочкой: «Привет, Croatia, пусть наши последние каникулы этого лета принесут нам много радости и наслаждения друг другом... ведь мама скоро окунется в работу». Ляйсан Утяшева наслаждается отдыхом с детьми. Екатерина Волкова похвасталась: к их с дочкой отдыху присоединился муж: «Я так счастлива! Как же круто проводить время и - главное - свободное время с любимыми!!!!! Отпуск, Андрюша тебя заслужил».
Вера Брежнева показала, как путешествует с собачкой. Владимир Пресняков отдыхает с Владимиром Винокуром и Львом Лещенко. Лера Кудрявцева принимает солнечные ванны. А Филипп Киркоров составил компанию Яне Рудковской и Евгению Плющенко: «Ура! Фил прилетел из "Жары" в кайф», — радуется подруга.
Анна Седокова показала семейную идиллию:
Ненавижу себя когда сплю до 12( это при условии , что в 7 вернулась со студии или после тяжелого перелета, а то подумаете что я так живу 😂😂) . Вот люто ненавижу. Ленивая сосиска это самое мягкое обращение, которое я использую по отношению к себе. Сегодня разбудила всех в 9 и привела в зал. Алинкой впервые впустили под моим присмотром , хотя очень жаль , что во многие залы вход разрешён лишь с 16 лет . Мое мнение , что это уже поздно. Чем раньше ты начинаешь управлять своим телом - тем лучше. Никто не говорит о тяжелых весах , это больше о культуре физического воспитания . Что считаете ? Со сколько лет можно или нужно ходить в зал ?
Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)
Виктория Дайнеко отреагировала на разговоры о ее разводе.
Девочки гуляем. Ходят слухи, что Вика скоро будет официально свободна! Спасибо журналистам, что сообщили! А то нынче мужик измельчал, за пол месяца не смог сообщить что подал документы в суд😂😂😂😂 так бы и не явилась на суд в подвенечном платье😆🤦🏻♀️🤷🏻♀️
Публикация от Victoria Daineko (@victoriadaineko)
Любовь Толкалина варит первое в жизни варенье из ежевики:
Фото: instagram