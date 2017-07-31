О том, как звезды провели последний день июля, читайте в нашем дайджесте

Юлия Началова посетила салон красоты и покрасилась в чуть более светлый оттенок волос. Анастасия Волочкова поздравила папу с 70-летием. Дима Билан и Сергей Лазарев работают над совместным проектом: «Полетели снимать клип... будет огонь! Ждите», — пообещал Сергей.

Анна Хилькевич спешит вдоволь пообщаться с дочкой: «Привет, Croatia, пусть наши последние каникулы этого лета принесут нам много радости и наслаждения друг другом... ведь мама скоро окунется в работу». Ляйсан Утяшева наслаждается отдыхом с детьми. Екатерина Волкова похвасталась: к их с дочкой отдыху присоединился муж: «Я так счастлива! Как же круто проводить время и - главное - свободное время с любимыми!!!!! Отпуск, Андрюша тебя заслужил».

Вера Брежнева показала, как путешествует с собачкой. Владимир Пресняков отдыхает с Владимиром Винокуром и Львом Лещенко. Лера Кудрявцева принимает солнечные ванны. А Филипп Киркоров составил компанию Яне Рудковской и Евгению Плющенко: «Ура! Фил прилетел из "Жары" в кайф», — радуется подруга.

Анна Седокова показала семейную идиллию: