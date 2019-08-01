31 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Анна Седокова отправилась в отпуск: «Счастье умноженное в миллионы раз! Но абсолютная невозможность совмещать отдых с детьми и работу. Первое время, я все еще пыталась совмещать игры с трактором и машинками, рисование и лепку с прослушиванием новых демо, но как-то не особо вышло. Для того, чтобы мне ответить на рабочее сообщение, требовалось часа 4. Просто написать да или нет 4 часа. Для того, чтобы выложить это фото в инст, мне потребовалось несколько суток. Бизнес вумен закончилась там, где началась #яжемать троих и руководитель отряда на выезде. Собственно, признаю свое поражение. Сдаюсь до конца августа и отдаю себя в руки трех своих детей и прекрасного отпуска».
«Какое счастье - иметь детей, есть кем прикрыть целлюлит на фото в купальнике», — шутит Ольга Шелест.
Игорь Николаев поделился трогательным видео с участием дочери: «Сегодня в Подмосковье неожиданно холодно (+9 в последний день июля!), но мы греемся!) Кстати, Вероника обожает белорусский велик "Аист" (я привез его с гастролей по этой удивительной стране), и предпочитает его итальянским и китайским) Что до меня, то мне мой "итальянец" нравится».
Сергей Безруков поделился трогательной фотографией дочери: «Дорогие мои! Хорррошие! Сделал паузу) Прилетел в СОЧИ с семьей!!! У меня тоже летом будет МОРЕЕЕЕ!!!! А еще.....5 АВГУСТА в Фестивальном.... Увидимся?!?! Услышимся?!?? БЕЗРУКОВШОУ...с группой "Крестный папа".... ЖДУ ВАС!!!!!!!»
«К Испании готова», — написала певица МакSим. Помолвочного кольца на пальце у нее снова замечено не было.
Алена Хмельницкая делится фотографиями из Армении.
Настя Каменских и Потап — с Сардинии: «Con mi amore».
«Максимально сливаюсь с окружающей средой. У лопуха spf 70-100. В целом я норм. Мы в лагере. Нас ушатывают так, что жопа либо отвалится, либо будет очень красивая. А вообще атмосфера пионерлагеря, от красивых гор накатывают слезы. Это совершенно новый вид отдыха для меня и пока из минусов только то, что открыла я его для себя только сейчас. Конечно пальма море медуза яхта лакшери вилла тоже хорошо, но ребят, в этой простоте столько счастье», — рассказала Елка.
Екатерина Андреева показала, как она выглядела в Исландии: «Женщины -в кошках в сочетании с железными топориками и шапочками гномов-троллей-это бронебойный вариант».
Юлия Меньшова сообщила: «Это наш последний закат на берегу Гудзона, в Нью-Йорке. Путешествие закончено».
Валерия поделилась мыслями о беге: «Я для себя поняла, что бегать легче под энергичную музыку, до того думала, что ничто на свете не способствует облегчению этого процесса. 😂 Но музыка буквально заряжает, придает ускорение. У меня для этих целей есть мой беговой плейлист, который я пополняю через Google play».
Сальма Хайек похвасталась роскошными собаками: «Они так быстро растут».
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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