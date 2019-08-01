31 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Анна Седокова отправилась в отпуск: «Счастье умноженное в миллионы раз! Но абсолютная невозможность совмещать отдых с детьми и работу. Первое время, я все еще пыталась совмещать игры с трактором и машинками, рисование и лепку с прослушиванием новых демо, но как-то не особо вышло. Для того, чтобы мне ответить на рабочее сообщение, требовалось часа 4. Просто написать да или нет 4 часа. Для того, чтобы выложить это фото в инст, мне потребовалось несколько суток. Бизнес вумен закончилась там, где началась #яжемать троих и руководитель отряда на выезде. Собственно, признаю свое поражение. Сдаюсь до конца августа и отдаю себя в руки трех своих детей и прекрасного отпуска».

«Какое счастье - иметь детей, есть кем прикрыть целлюлит на фото в купальнике», — шутит Ольга Шелест.

Игорь Николаев поделился трогательным видео с участием дочери: «Сегодня в Подмосковье неожиданно холодно (+9 в последний день июля!), но мы греемся!) Кстати, Вероника обожает белорусский велик "Аист" (я привез его с гастролей по этой удивительной стране), и предпочитает его итальянским и китайским) Что до меня, то мне мой "итальянец" нравится».