passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

31 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Фото из Instagram Юлии Меньшовой

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Анна Седокова отправилась в отпуск: «Счастье умноженное в миллионы раз! Но абсолютная невозможность совмещать отдых с детьми и работу. Первое время, я все еще пыталась совмещать игры с трактором и машинками, рисование и лепку с прослушиванием новых демо, но как-то не особо вышло. Для того, чтобы мне ответить на рабочее сообщение, требовалось часа 4. Просто написать да или нет 4 часа. Для того, чтобы выложить это фото в инст, мне потребовалось несколько суток. Бизнес вумен закончилась там, где началась #яжемать троих и руководитель отряда на выезде. Собственно, признаю свое поражение. Сдаюсь до конца августа и отдаю себя в руки трех своих детей и прекрасного отпуска».

«Какое счастье - иметь детей, есть кем прикрыть целлюлит на фото в купальнике», — шутит Ольга Шелест.

Игорь Николаев поделился трогательным видео с участием дочери: «Сегодня в Подмосковье неожиданно холодно (+9 в последний день июля!), но мы греемся!) Кстати, Вероника обожает белорусский велик "Аист" (я привез его с гастролей по этой удивительной стране), и предпочитает его итальянским и китайским) Что до меня, то мне мой "итальянец" нравится».

Сергей Безруков поделился трогательной фотографией дочери: «Дорогие мои! Хорррошие! Сделал паузу) Прилетел в СОЧИ с семьей!!! У меня тоже летом будет МОРЕЕЕЕ!!!! А еще.....5 АВГУСТА в Фестивальном.... Увидимся?!?! Услышимся?!?? БЕЗРУКОВШОУ...с группой "Крестный папа".... ЖДУ ВАС!!!!!!!»

«К Испании готова», — написала певица МакSим. Помолвочного кольца на пальце у нее снова замечено не было.

Алена Хмельницкая делится фотографиями из Армении.

Настя Каменских и Потап — с Сардинии: «Con mi amore».

«Максимально сливаюсь с окружающей средой. У лопуха spf 70-100. В целом я норм. Мы в лагере. Нас ушатывают так, что жопа либо отвалится, либо будет очень красивая. А вообще атмосфера пионерлагеря, от красивых гор накатывают слезы. Это совершенно новый вид отдыха для меня и пока из минусов только то, что открыла я его для себя только сейчас. Конечно пальма море медуза яхта лакшери вилла тоже хорошо, но ребят, в этой простоте столько счастье», — рассказала Елка.

Екатерина Андреева показала, как она выглядела в Исландии: «Женщины -в кошках в сочетании с железными топориками и шапочками гномов-троллей-это бронебойный вариант».

Юлия Меньшова сообщила: «Это наш последний закат на берегу Гудзона, в Нью-Йорке. Путешествие закончено».

Валерия поделилась мыслями о беге: «Я для себя поняла, что бегать легче под энергичную музыку, до того думала, что ничто на свете не способствует облегчению этого процесса. 😂 Но музыка буквально заряжает, придает ускорение. У меня для этих целей есть мой беговой плейлист, который я пополняю через Google play».

Сальма Хайек похвасталась роскошными собаками: «Они так быстро растут».

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!