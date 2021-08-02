31 июля — 1 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Последний месяц лета многие звезды встретили на отдыхе в Италии. Туда отправилась и чета Малининых. Супруга певца Эмма Малинина поделилась его редким фото с внучкой, а также выложила снимок, на котором она предстала с сыном от певца Фролом и внуками — детьми ее старшего сына.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Ольга Бузова после съемок в Африке переместилась на отдых в Грецию. Знаменитая блондинка поделилась кадром на котором предстала в образе роковой красотки в алом платье. Также в Греции отдыхает и Анастасия Волочкова.
Актриса Ирина Пегова отдала предпочтение турецкому Бодруму, а звездная пара фигуристов Алексея Ягудина и Татьяны Тотьмяниной — родному Краснодарскому краю.
А вот звезда «Ворониных» Екатерина Волкова хоть и выложила снимок в купальнике, но на самом деле до моря пока не добралась. Спектакли с ее участием будут идти весь август.
А певица Слава огорошила поклонников заявлением, что покидает соцсети. При этом подробно о причинах решения она распространяться не стала.
К счастью, не у всех звезд новости были столь же мрачными. Младший сын певицы Валерии Арсений Шульгин вместе с женой Лианой, дочерью Селин и ее няней на один день отправился в Милан. Внучке артистки исполнилось 7 месяцев, и звездная пара отметила это мини-путешествием.
Модель и филантроп Наталья Водянова вместе с большой семьей тоже отправилась в Италию. Во время морской прогулки супруга Антуана Арно предстала в лаконичном купальнике, подчеркнувшем ее хрупкую фигуру. Как отметили подписчики, Наталья в таком наряде выглядела ровесницей дочери-подростка.
Фото и видео: Instagram Эммы Малининой, Арсения Шульгина, Натальи Водяновой, Славы, Екатерины Волковой, Ирины Пеговой, Татьяны Тотьмяниной, Ольги Бузовой, Анастасии Волочковой
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