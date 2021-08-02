31 июля — 1 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Ольга Бузова после съемок в Африке переместилась на отдых в Грецию. Знаменитая блондинка поделилась кадром на котором предстала в образе роковой красотки в алом платье. Также в Греции отдыхает и Анастасия Волочкова.

Актриса Ирина Пегова отдала предпочтение турецкому Бодруму, а звездная пара фигуристов Алексея Ягудина и Татьяны Тотьмяниной — родному Краснодарскому краю.

А вот звезда «Ворониных» Екатерина Волкова хоть и выложила снимок в купальнике, но на самом деле до моря пока не добралась. Спектакли с ее участием будут идти весь август.