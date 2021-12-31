31 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @tatiana_navka
Совсем скоро наступит Новый год. Звезды подводят итоги уходящего и готовятся к сюрпризам 2022-го. Татьяна Навка в костюме-тройке из ткани в пайетках, как никто, готова к новым достижениям: «Завтра у нас будет Новый год, новые надежды, новые планы и новые цели!»
Дима Билан присоединяется к поздравлениям фигуристки и в своем аккаунте пишет: «Главного желаю вам — крепкого здоровья! Наслаждайтесь каждым мгновением жизни! Пусть Новый год заполнится множеством красок, ярких событий! А то чудо, которое каждый из нас ждет (у каждого оно свое), случится».
Подводит итоги года и Ольга Серябкина, которая в этом году стала мамой. «Есть две главные вещи, сделавшие 2021 год особенным навсегда: это, конечно, рождение Луки и написание альбома, который вы услышите в следующем году!»
Наташа Королева с сыном Архипом в забавных кигуруми уже начали праздновать. Архип даже переоделся в символ года — тигра. А звездная мама в костюм, похожий на наряд Дедушки Мороза.
Кигуруми выбрала и фигуристка — участница шоу «Ледниковый период» в паре с Даней Милохиным Евгения Медведева. Спортсменка поздравляет всех с Новым годом и отправляется... в диджитал-детокс отдыхать от гаджетов и социальных сетей.
Телеведущая Лера Кудрявцева устроила домашнюю сказку для своей маленькой дочери. Лера пригласила домой Деда Мороза и Снегурочку, чтобы порадовать малышку и дать ей поверить в чудо.
Ждет чуда в новогоднюю ночь дочь Александра Малинина будущая оперная певица Устинья. Девушка позирует около наряженной елки в шикарном золотом платье, так напоминающем наряд Золушки.
Певица Слава с командой в Новый год примеряют наряды от российского дизайнера Александра Арутюнова и отправляются «зарабатывать на черную икру». Похоже, певица работает в новогоднюю ночь.
А вот кто точно не будет встречать праздник на работе — Жанна Бадоева и Светлана Бондарчук. Жанна рассказала, что отметит Новый год дома с детьми, мужем и тремя собаками. А вот светская дама Светлана Бондарчук отправилась за город в дом в старинном русском стиле.
Ольга Бузова, снявшись во всех новогодних передачах, готова уверенной походкой войти в год Тигра. Как сказала звезда, это ее год!
А вот у кого-то 31 декабря — не только Новый год. Телеведущая Регина Тодоренко, улетевшая праздновать в теплые страны, сегодня поздравляет с днем рождения свою маму!
С Новым годом!
Фото и видео: Instagram