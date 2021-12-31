31 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Совсем скоро наступит Новый год. Звезды подводят итоги уходящего и готовятся к сюрпризам 2022-го. Татьяна Навка в костюме-тройке из ткани в пайетках, как никто, готова к новым достижениям: «Завтра у нас будет Новый год, новые надежды, новые планы и новые цели!»

Дима Билан присоединяется к поздравлениям фигуристки и в своем аккаунте пишет: «Главного желаю вам — крепкого здоровья! Наслаждайтесь каждым мгновением жизни! Пусть Новый год заполнится множеством красок, ярких событий! А то чудо, которое каждый из нас ждет (у каждого оно свое), случится».

Подводит итоги года и Ольга Серябкина, которая в этом году стала мамой. «Есть две главные вещи, сделавшие 2021 год особенным навсегда: это, конечно, рождение Луки и написание альбома, который вы услышите в следующем году!»

Наташа Королева с сыном Архипом в забавных кигуруми уже начали праздновать. Архип даже переоделся в символ года — тигра. А звездная мама в костюм, похожий на наряд Дедушки Мороза.