31 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Модель Елена Перминова, недавно объявившая о четвертой беременности, устроила праздничную фотосессию с избранником Александром Лебедевым и детьми. «С Новым, 2021 годом от нашей на глазах растущей семьи. 2020-й был очень непростым, он забрал у нас двоих очень любимых и родных нам людей... Наш мир больше не похож на прежний... f*ck this coronavirus! Но я благодарна Богу за его щедрый подарок в этом году. Пусть НГ будет счастливым для каждого из нас!», — подписала она снимок.

Ведущая утреннего шоу на ТВ Екатерина Стриженова рассказала, как прошел ее праздничный день. «Я еще не дома! Всю ночь провела в Останкино, работали на все орбиты, встречали утро 31 декабря с каждым регионом в прямом эфире! Спасибо всем, кто стойко был рядом», — написала она в соцсети.