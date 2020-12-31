31 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: www.instagram.com/lenaperminova/
Модель Елена Перминова, недавно объявившая о четвертой беременности, устроила праздничную фотосессию с избранником Александром Лебедевым и детьми. «С Новым, 2021 годом от нашей на глазах растущей семьи. 2020-й был очень непростым, он забрал у нас двоих очень любимых и родных нам людей... Наш мир больше не похож на прежний... f*ck this coronavirus! Но я благодарна Богу за его щедрый подарок в этом году. Пусть НГ будет счастливым для каждого из нас!», — подписала она снимок.
Ведущая утреннего шоу на ТВ Екатерина Стриженова рассказала, как прошел ее праздничный день. «Я еще не дома! Всю ночь провела в Останкино, работали на все орбиты, встречали утро 31 декабря с каждым регионом в прямом эфире! Спасибо всем, кто стойко был рядом», — написала она в соцсети.
Маргарита Грачева показал кадры новогодней фотосессии с детьми и мужем Максимом. «А мне кажется, несмотря на все негативные события 2020, было много и положительных моментов. Я аж целых два раза прыгала с парашютом, моя мама приобрела участок в Санкт-Петербурге, и, надеюсь, в скором будущем мы будем ближе к другу другу. А еще мы очень удачно смогли и успели отметить нашу свадьбу-годовщину, и я стала ведущей на федеральном канале (премьера, кстати, будет уже в январе). Так что, давайте стараться находить позитив и пусть все сложные ситуации найдут чудесного решения! С наступающим!», — поздравила Маргарита и подвела свои итоги года.
Оксана Самойлова и Джиган опубликовали на своих страницах в Instagram одинаковые фото с сыном Давидом. «Ох ребята, этот год всем нам раздал. Кому-то больше, кому-то меньше, но досталось всем. Давайте возьмем из этого сложного 2020-го только самое лучшее, все остальное оставим в прошлом. И пусть 2021-й будет наполнен счастьем, успехом и здоровьем у каждого из нас. С наступающим Новым годом, друзья», — поздравила Оксана.
Николай Басков перед тем, как отправиться отмечать праздник, заехал поздравить маму.
«Дорогие мои подписчики и друзья! С Наступающим Новым годом! Этот год дался всем нам нелегко, но знаю одно: даже в самые тяжелые времена нас с вами спасает надежда на то, что мы сможем все преодолеть, любовь к нашим самым близким и, конечно, вера. Пусть вам будет легко идти в Новом году! Счастья, радости и любви и берегите своих ангелов, они всегда вынесут нас на своих руках!», — поздравила Яна Поплавская.
«С Новым годом от всей моей семьи! Счастья и сбычи мечт! Жизнь — это cказка, помните это всегда!», — поздравила Светлана Зейналова с дочками.
«Я хочу со всей теплотой своей души поздравить вас, мои дорогие, с Новым годом! Уходящий 2020-й был очень тяжелым для многих, и мне хочется еще раз от души поблагодарить наших врачей, волонтеров и всех тех, кто в 2020-м стал настоящим героем! Год был непростым, но он кое-чему научил нас. Он показал нам, что возможность обнять близких, которая раньше казалось будничной, может стать редкой ценностью. Наверное, все мы иногда бывали недовольны даже самой идеальной работой, а в уходящем году если ты не потерял работу — уже большое счастье. Счастье — даже просто чувствовать запах мандаринок, а не терять обоняние под натиском ковида. Я желаю нам с вами оставить все тревоги Крыске, а год Быка начать именно с таких маленьких радостей, зарядиться позитивом и верой в лучшее, а лучшее обязательно наступит в новом году, если только помечтать! Спасибо всем вам за то, что были со мной. До встречи в новом году!», — поздравила поклонников певица Жасмин.
Светлана Лобода опубликовала трогательные фото с дочерями Евангелиной и Тильдой.
Супермодель Наталья Водянова поздравила с днем рождения младшую сестру Кристину и показала ото с ней из семейного альбома. «Душа моя, сеструндель ненаглядный, с днем рождения тебя. Вот так ты решила родиться на 3,5 месяца раньше срока. Потому что ты, как Новый год, всегда приносишь в нашу жизнь новую энергию и вдохновение. Пусть сбываются все твои мечты», — написала Водянова в Instagram.
Регина Тодоренко пожелала всем любви в новом году и показал нежное фото с мужем Владом Топаловым и сыном Мишей.
Анна Седокова показала фото из аэропорта, где застряла из-за отмененного рейса, но призналась, что все равно счастлива. «А если серьезно, то все тебя ругают, 2020-й. Мне легко тебя не ругать. Ты забрал у меня подленьких людей, а хороших оставил. Ты многому научил. Очень многому. Например, бороться за себя! Мы выжившие, чтобы ни говорили. Я смотрю, как наши ребята отчаянно несутся навстречу опасностям для того, чтоб быть с любимыми вместе и понимаю, что мы бесстрашные и бесконечно романтичные! И пусть так и будет! Так что, конечно, 2020-й, ты не подарок, но мы еще 2021-й не видели. Может, ты еще и ничего!», — написала она в блоге.
Анита Цой трогательно поздравила всех с Новым годом. «Он научил нас сильнее любить, сильнее дружить, сильнее скучать», — сказала она о непростом, уходящем 2020-м.
«Любимые, с наступающим вас Новым годом! Пусть ваши самые смелые желания сбываются и счастье наполняет каждую минуту жизни. Давайте с позитивным настроем встретим год Быка, и не забудьте загадать желание, написать его на маленькой бумажке, сжечь ее над бокалом шампанского и выпить этот бокал под бой курантов. Люблю вас, спасибо вам за вашу доброту и уважение, это бесценно. С Новым годом», — поздравила поклонников Анна Семенович и показала кадры стильной фотосессии у елки.
Светлана Ходченкова поздравила подписчиков с праздником и показала свой яркий и в то же время нежный праздничный образ — с розовыми волосами.
Анастасия Волочкова показала новогоднее убранство своего большого дома.
«С наступающим Новым годом! Пусть он будет счастливым для всех нас! В этот раз в праздничную ночь мы будем особенно пристально вглядываться с надеждой в грядущее, так пожелаем нам всем не разочароваться, не отчаяться, обрадоваться в новом году! Любви вам всем и добра!», — поздравил Максим Галкин.
«Хочется целый день поздравлять всех с наступающим Новым годом, и я желаю вам любви!», — написала в блоге Светлана Бондарчук.
Фото и видео: Instagram Светланы Бондарчук, Максима Галкина, Анастасии Волочковой, Светланы Ходченковой, Анны Семенович, Аниты Цой, Анны Седоковой, Регины Тодоренко, Натальи Водяновой, Светланы Лободы, певицы Жасмин, Светланы Зейналовой, Яны Поплавской, Николая Баскова, Оксаны Самойловой, Маргариты Грачевой, Екатерины Стриженовой, Лены Перминовой
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