О том, как звезды провели последний день лета, читайте в нашем дайджесте.

Лера Кудрявцева поздравила спортсменов из хоккейного клуба «Салават Юлаев» с очередной победой. Саша Стриженова поблагодарила любимого человека: «2 года любви, невероятных эмоций и безграничного счастья. нет ничего лучше, чем найти поистине СВОЕГО, родного человека! и этим все сказано. эта дата - только начало. спасибо тебе за все». Юлия Высозкая опубликовала соблазнительное фото.

Дана Борисова ответила на критику своего проекта: «Многие обвиняют меня, что я спасаю только богатых и знаменитых. Да,вместе со своим друзьями @malakhov007 и @nikita_lushnikov я уговорила выйти из квартиры #ЕвгенийОсин, а теперь спасаю косметолога из Донецка Иванну, Ее родители погибли во время бомбежки, одну известную балерину и также девушку Дашу из Канн, девушки остались одни с детьми и все трое пьют. Не слишком то и важно, что у двух из них миллионы, а третья едва может наскрести на еду сыну. Беда у них общая. Дай нам всем Бог терпения, веры, сил и добрых людей рядом».

Олег Газманов и Анастасия Волочкова показали свои спортивные будни: