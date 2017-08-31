31 августа: самые интересные новости и фотографии в Instagram звезд
Лера Кудрявцева поздравила спортсменов из хоккейного клуба «Салават Юлаев» с очередной победой. Саша Стриженова поблагодарила любимого человека: «2 года любви, невероятных эмоций и безграничного счастья. нет ничего лучше, чем найти поистине СВОЕГО, родного человека! и этим все сказано. эта дата - только начало. спасибо тебе за все». Юлия Высозкая опубликовала соблазнительное фото.
Дана Борисова ответила на критику своего проекта: «Многие обвиняют меня, что я спасаю только богатых и знаменитых. Да,вместе со своим друзьями @malakhov007 и @nikita_lushnikov я уговорила выйти из квартиры #ЕвгенийОсин, а теперь спасаю косметолога из Донецка Иванну, Ее родители погибли во время бомбежки, одну известную балерину и также девушку Дашу из Канн, девушки остались одни с детьми и все трое пьют. Не слишком то и важно, что у двух из них миллионы, а третья едва может наскрести на еду сыну. Беда у них общая. Дай нам всем Бог терпения, веры, сил и добрых людей рядом».
Олег Газманов и Анастасия Волочкова показали свои спортивные будни:
Стас Костюшкин показал, как возится с сыном:
Николай Басков устроил «шопинг в Париже перед новым сезоном». Его коллега пожаловался на короткое лето:
Вот примерно так я ощутил скоротечность этого лета 😂 Затяжная весна перешла в раннюю осень 🙁#лето #эточобыло #алетокогдабудет #максимгалкин
Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru)
Игорь Николаев показал селфи со съемок «Сегодня Вечером» на «Первом»: «С новыми ведущими Максимом Галкиным и Юлией Меньшовой», — пояснил он. Валерия — фото из «закулисья "Фабрики звезд"». А Сергей Шнуров стал ведущим «шоу про котиков» — журнал «СтарХит», со ссылкой на источники в Останкино, сообщил название проекта — «Главный котик страны».
Максим Фадеев поделился светлой мыслью:
Сати Спивакова почтила память принцессы Дианы личным воспоминанием: «Так случилось, что по тому тоннелю под постом Alma 20 лет назад я проехала за 5 минут до ее гибели... наверно поэтому никогда не забуду этот день, и утро 1го сентября... Париж был безлюден, тих и непривычно прозаичен... Вечная память тебе, загадочная принцесса, ушедшая, чтобы навечно остаться...»
Фото: instagram.com