31 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Дмитрий Маликов пожаловался на тяжелый и утомительный рабочий график, и показал, как выглядит музыкант, который на съемках с 6 утра. А его дети, дочь Стефания и сын Марк, потанцевали под его песни.

Сергей Безруков поделилась селфи и рассказал об окончании работы над проектом и начале театрального сезона.

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