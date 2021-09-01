31 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Кристина Асмус похвалилась своим новым «сценическим» образом и предстала перед поклонниками с длинными светлыми волосами. Теперь актрису больше всего волнует то, как она будет мыть эту красоту.
Юлия Барановская готовится проводить сына в школу и публикует совместное фото из последнего дня каникул.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @uliatakshina
Владимир Пресняков опубликовал очень милое видео со своим сыном от Натальи Подольской – мальчик трогательно написал на стекле, что его папа – самый лучший.
Дмитрий Маликов пожаловался на тяжелый и утомительный рабочий график, и показал, как выглядит музыкант, который на съемках с 6 утра. А его дети, дочь Стефания и сын Марк, потанцевали под его песни.
Сергей Безруков поделилась селфи и рассказал об окончании работы над проектом и начале театрального сезона.
Юлия Такшина провожает лето и публикует атмосферные и уютные кадры с берега моря и потрясающим закатом.
Наталья Водянова проводила своего сына Лукаса в университет – вся семья дружно обнимает мальчика перед началом учебного года.
Анна Хилькевич поделилась уютными фото семейного завтрака вместе со своими дочками и призналась, что, в отличие от обеда и ужина, завтрак она всегда готовит сама.
Кристина Орбакайте показала, как провожает последний день лета вместе со своими детьми. На розовой яхте она устроила мини-вечеринку с сыном Дени и дочерью Клавдией.
Фото: Instagram Кристины Орбакайте, Анны Хилькевич, Натальи Водяновой, Юлии Такшиной, Сергея Безрукова, Дмитрия Маликова, Владимира Преснякова, Юлии Барановской, Кристины Асмус
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!