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31 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.
31 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Кристина Асмус похвалилась своим новым «сценическим» образом и предстала перед поклонниками с длинными светлыми волосами. Теперь актрису больше всего волнует то, как она будет мыть эту красоту.

Юлия Барановская готовится проводить сына в школу и публикует совместное фото из последнего дня каникул.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Юлия Такшина

Фото: @uliatakshina

Владимир Пресняков опубликовал очень милое видео со своим сыном от Натальи Подольской – мальчик трогательно написал на стекле, что его папа – самый лучший.

Дмитрий Маликов пожаловался на тяжелый и утомительный рабочий график, и показал, как выглядит музыкант, который на съемках с 6 утра. А его дети, дочь Стефания и сын Марк, потанцевали под его песни.

Сергей Безруков поделилась селфи и рассказал об окончании работы над проектом и начале театрального сезона.

Юлия Такшина провожает лето и публикует атмосферные и уютные кадры с берега моря и потрясающим закатом.

Наталья Водянова проводила своего сына Лукаса в университет – вся семья дружно обнимает мальчика перед началом учебного года.

Анна Хилькевич поделилась уютными фото семейного завтрака вместе со своими дочками и призналась, что, в отличие от обеда и ужина, завтрак она всегда готовит сама.

Кристина Орбакайте показала, как провожает последний день лета вместе со своими детьми. На розовой яхте она устроила мини-вечеринку с сыном Дени и дочерью Клавдией.

Фото: Instagram Кристины Орбакайте, Анны Хилькевич, Натальи Водяновой, Юлии Такшиной, Сергея Безрукова, Дмитрия Маликова, Владимира Преснякова, Юлии Барановской, Кристины Асмус

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