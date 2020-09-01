31 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Ксения Алферова поделилась яркой фотографией, встречая осень: «Ах, какой замечательный день дарит нам сегодня Август. Лето, до свидания! Спасибо за все! Ты было странное лето)), прямо скажем, но зато мы тебя надолго запомним. И как мы этим летом научились вынужденно ценить возможность дышать свежим воздухом, гулять, обниматься с друзьями, видеться с родителями, подставлять лицо солнцу, быть свободными, наслаждаться моментом и ценить его! Важные умения, оставим их себе навсегда! Хорошего всем дня! Ваша Ксюша! #лето #август #свобода #ловимгновение #люблюжизнь #жизньпрекрасна».

Ирина Гринева решила лечить дурное настроение с помощью йоги: «Как ваше настроение? Лето как будто украл злой волшебник. Радует только,что 1 сентября будет! И наши детки пойдут в школу и увидят своих учителей, новых друзей. Это счастье».

Юлия Ковальчук - пыталась искать положительные моменты во всем: «В последний день лета хоть сарафанчик снова достала))) Давайте перекличку у кого сегодня 31 августа сколько градусов)) Москва- 28!!!!»

Татьяна Буланова - предалась ностальгии: «Помню, как фотографировали, но что меня сподвигло сделать такое выражение лица, понятия не имею)) 1997й год».

Певица Жасмин - тоже: «Вот такая серьезная мася в этот день 35 лет назад попрощалась с любимым детским садом номер 5 города Дербента. Завтра будет первый раз в первый класс».

Полина Диброва, Джорджина Родригес и Дэвид Бекхэм порадовали поклонников семейными фотографиями.