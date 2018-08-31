logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

31 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 8

Фото из Instagram Юлии Барановской

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Ксения Собчак призналась, что худела на спор: «За месяц отпуска -3 кг, так что @olololnew готовь весы, я готова предьявить результаты нашего спора. Главное-оставаться в режиме!»

Юлия Ковальчук пожаловалась на недиетический стол: «Вернулась домой называется 😆😋😋😋»

Лера Кудрявцева показала шикарный торт от коллег: «Спасибо мой любимый НТВ, вот так возвращаешься к работе, а тут тебе просто праздник устроили #ЗвездыСошлись @oskarkuchera».

Игорь Николаев попрощался с летом: «ПРОЩАЛЬНЫЙ ЛЕТНИЙ ВЕЧЕРОК НА МОРЕ...) Идем к друзьям на день рождения!»

Екатерина Стриженова показала новое фото внука.

Анна Хилькевич веселится с дочкой:

Юлия Барановская собрала детей в школу и похвасталась талантами Аршавина-младшего:

Дмитрий Нагиев поздравил красавца-сына:

Елена Летучая напомнила о необходимости утилизировать батарейки:

Фото: instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...