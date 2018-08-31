31 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Ксения Собчак призналась, что худела на спор: «За месяц отпуска -3 кг, так что @olololnew готовь весы, я готова предьявить результаты нашего спора. Главное-оставаться в режиме!»
Юлия Ковальчук пожаловалась на недиетический стол: «Вернулась домой называется 😆😋😋😋»
Лера Кудрявцева показала шикарный торт от коллег: «Спасибо мой любимый НТВ, вот так возвращаешься к работе, а тут тебе просто праздник устроили #ЗвездыСошлись @oskarkuchera».
Игорь Николаев попрощался с летом: «ПРОЩАЛЬНЫЙ ЛЕТНИЙ ВЕЧЕРОК НА МОРЕ...) Идем к друзьям на день рождения!»
Екатерина Стриженова показала новое фото внука.
Анна Хилькевич веселится с дочкой:
Юлия Барановская собрала детей в школу и похвасталась талантами Аршавина-младшего:
Дмитрий Нагиев поздравил красавца-сына:
Елена Летучая напомнила о необходимости утилизировать батарейки:
Выкидывать батарейки и аккумуляторы в мусорное ведро нельзя потому - что: - Одна выброшенная батарейка загрязняет 20 куб.м земли и 400 литров воды 💦 - Одна батарейка, даже «таблетка», попав случайно в организм человека, может убить его за 30 минут - Из-за одной батарейки, находящийся в шести тоннах мусора, содержание ртути в твёрдых бытовых отходах, превышает предельно допустимую концентрацию - Батарейки составляют менее 0.25% объема всех отходов, но на их долю приходится почти 50% всех токсичных металлов Есть специальные пункты приёма батареек. Да пока их не так много, но они есть! Батарейка в природе разлагается около миллиона лет, загрязняя вокруг себя и почву и воду, и если мы будем халатно относиться к вопросам экологии, у планеты нет будущего🌏 #еленалетучая
Фото: instagram