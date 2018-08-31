31 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Ксения Собчак призналась, что худела на спор: «За месяц отпуска -3 кг, так что @olololnew готовь весы, я готова предьявить результаты нашего спора. Главное-оставаться в режиме!»

Юлия Ковальчук пожаловалась на недиетический стол: «Вернулась домой называется 😆😋😋😋»

Лера Кудрявцева показала шикарный торт от коллег: «Спасибо мой любимый НТВ, вот так возвращаешься к работе, а тут тебе просто праздник устроили #ЗвездыСошлись @oskarkuchera».

Игорь Николаев попрощался с летом: «ПРОЩАЛЬНЫЙ ЛЕТНИЙ ВЕЧЕРОК НА МОРЕ...) Идем к друзьям на день рождения!»

Екатерина Стриженова показала новое фото внука.

Анна Хилькевич веселится с дочкой: