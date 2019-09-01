31 августа-1 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

В эти выходные звезды прощались с летом, а многочисленные школьники радовались тому, что к летним каникулам «добавилось» первое сентября, в этом году выпавшее на воскресенье. Тем не менее, в это воскресенье наша редакционная лента Instagram заполнилась фотографиями со школьных линеек. Любовь Толкалина показала, как провожала в первый класс дочку Машу, а Андрей Григорьев-Апполонов опубликовал забавный коллаж с участниками «Иванушек International»: «С 1 сентября, таварищи родители, Каторые вырасли на наших песнях! Пусть ваши дитишки учаться атлично и слушают наши песни! Как говориться, прививаете хароший вкус! Всево вам доброво!» (здесь и далее орфография, пунктуация и стилистика авторов сохранены – прим.ред.).
Тимати удивил подписчиков экстремальным катании на серфе: «Цена дубля, минус катер. Ошибаться не вариант 😩 (Дал задание нашим механикам, разработать Блю-Тус пульт управления зажиганием) Валить в одного - сделано».
Фигурист Роман Костомаров также провел выходные активно – полетал на флайборде.
Катание на велосипеде закончилось для Эвелины Бледанс падением. Актриса призналась фолловерам, что не пострадала в результате несчастного случая: «Доброе утро, мои дорогие. Спасибо всем, кто переживал за моё вчерашнее падение- всё хорошо! Видимо тело ещё помним институтские уроки по сценическому движению. Один из моих любимых классов в театральном институте было сцендвижение- мы учились не только сценическому бою( мягкое приземление с велосипеда у меня оттуда)и фехтованию вместе с парнями... Любимое для меня было надеть длинную репитиционную юбку , взять веер и почувствовать себя Дианой из «Собаки на сене» Лопе де Вега. А кто больше пацанка или дама?».
Анита Цой и Екатерина Андреева похвастались урожаем.
Ирина Пегова поделилась фотографиями со своих первых кинопроб.
Яна Рудковская и Евгений Плющенко побывали на Дрезденском балу в Санкт-Петербурге: «Закружились в танце с Евгением на Дрезденском балу под романтичного Эмина @eminofficial !Вот так и кружимся вместе уже 12 лет ❤️ Очень красивое мероприятие уже станет в Санкт -Петербурге ежегодным!».
Мария Кожевникова спела с младшим сыном детскую песенку про облака.
Эммануил Виторган умилил подписчиков видео с прогулки с младшими дочками.
Сын Эммануила Гедеоновича Максим Виторган сходил с двухгодовалым наследником в океанариум.
Дочь Дарьи Поверенновой отмечает ситцевую свадьбу – 1 сентября 2018 года Полина Жигалкина вышла замуж.
Лена Перминова отмечает 33-й день рождения. Друзья устроили для модели сюрприз, который растрогал ее до слез.
Мария Иванова поделилась кадрами из забавной фотосессии с возлюбленным, актером Никитой Ефремовым.
Виктория Лопырева показала новое фото сына и рассказала о начале прикорма.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Я редко затрагиваю детские темы 👼🏼. Во-первых, это слишком индивидуально, а во-вторых, всегда вызывает много споров, а я не люблю что-то доказывать и тем более навязывать🙅♀️. Но, скажу честно, информация о том,что в Испании прикорм начинают с нескольких капель апельсинового сока 🍊, меня сильно удивила 👀. Я помню, что в Америке мнение врачей по поводу диеты, то есть ее отсутствия, меня даже обрадовало, 🤰во время кормления я ела практически все ✅. В моем представлении прикорм нужно начинать с чего-то очень нейтрального, типа запеченого зеленого яблока 🍏или гречки, но Марк Лео и то, и другое пробовал без особого интереса, а вот груша, банан понравились. И -да ( я все-таки это сделала), апельсиновый сок зашел на ура 👅! Так же ему очень нравится смесь тыквы с цыплёнком или моркови с кабачком)) Честно, оранжевые продукты в моем сознании тоже всегда ассоциировались с аллергической реакцией, но испанский педиатр оказалась права , оказывается, все дело в качестве продуктов, а немножко мягкого оливкового масла уже приучает к малыша к знаменитой средиземноморской диете! Расскажите, чем прикармливаете ваших ангелочков? Мнение мам всегда интересно! ☺️V #MarkLeo
А как вы провели эти выходные?
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!