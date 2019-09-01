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31 августа-1 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Любови Толкалиной

Фото: Instagram Любови Толкалиной

О том, как звезды провели выходные, – читайте в нашем дайджесте.

В эти выходные звезды прощались с летом, а многочисленные школьники радовались тому, что к летним каникулам «добавилось» первое сентября, в этом году выпавшее на воскресенье. Тем не менее, в это воскресенье наша редакционная лента Instagram заполнилась фотографиями со школьных линеек. Любовь Толкалина показала, как провожала в первый класс дочку Машу, а Андрей Григорьев-Апполонов опубликовал забавный коллаж с участниками «Иванушек International»: «С 1 сентября, таварищи родители, Каторые вырасли на наших песнях! Пусть ваши дитишки учаться атлично и слушают наши песни! Как говориться, прививаете хароший вкус! Всево вам доброво!» (здесь и далее орфография, пунктуация и стилистика авторов сохранены – прим.ред.).

Тимати удивил подписчиков экстремальным катании на серфе: «Цена дубля, минус катер. Ошибаться не вариант 😩 (Дал задание нашим механикам, разработать Блю-Тус пульт управления зажиганием) Валить в одного - сделано».

Фигурист Роман Костомаров также провел выходные активно – полетал на флайборде.

Катание на велосипеде закончилось для Эвелины Бледанс падением. Актриса призналась фолловерам, что не пострадала в результате несчастного случая: «Доброе утро, мои дорогие. Спасибо всем, кто переживал за моё вчерашнее падение- всё хорошо! Видимо тело ещё помним институтские уроки по сценическому движению. Один из моих любимых классов в театральном институте было сцендвижение- мы учились не только сценическому бою( мягкое приземление с велосипеда у меня оттуда)и фехтованию вместе с парнями... Любимое для меня было надеть длинную репитиционную юбку , взять веер и почувствовать себя Дианой из «Собаки на сене» Лопе де Вега. А кто больше пацанка или дама?».

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Я редко затрагиваю детские темы 👼🏼. Во-первых, это слишком индивидуально, а во-вторых, всегда вызывает много споров, а я не люблю что-то доказывать и тем более навязывать🙅‍♀️. Но, скажу честно, информация о том,что в Испании прикорм начинают с нескольких капель апельсинового сока 🍊, меня сильно удивила 👀. Я помню, что в Америке мнение врачей по поводу диеты, то есть ее отсутствия, меня даже обрадовало, 🤰во время кормления я ела практически все ✅. В моем представлении прикорм нужно начинать с чего-то очень нейтрального, типа запеченого зеленого яблока 🍏или гречки, но Марк Лео и то, и другое пробовал без особого интереса, а вот груша, банан понравились. И -да ( я все-таки это сделала), апельсиновый сок зашел на ура 👅! Так же ему очень нравится смесь тыквы с цыплёнком или моркови с кабачком)) Честно, оранжевые продукты в моем сознании тоже всегда ассоциировались с аллергической реакцией, но испанский педиатр оказалась права , оказывается, все дело в качестве продуктов, а немножко мягкого оливкового масла уже приучает к малыша к знаменитой средиземноморской диете! Расскажите, чем прикармливаете ваших ангелочков? Мнение мам всегда интересно! ☺️V #MarkLeo

Публикация от Victoria Lopyreva (@lopyrevavika)

А как вы провели эти выходные?

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

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