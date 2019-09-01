31 августа-1 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Катание на велосипеде закончилось для Эвелины Бледанс падением. Актриса призналась фолловерам, что не пострадала в результате несчастного случая: «Доброе утро, мои дорогие. Спасибо всем, кто переживал за моё вчерашнее падение- всё хорошо! Видимо тело ещё помним институтские уроки по сценическому движению. Один из моих любимых классов в театральном институте было сцендвижение- мы учились не только сценическому бою( мягкое приземление с велосипеда у меня оттуда)и фехтованию вместе с парнями... Любимое для меня было надеть длинную репитиционную юбку , взять веер и почувствовать себя Дианой из «Собаки на сене» Лопе де Вега. А кто больше пацанка или дама?».