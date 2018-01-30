30 января: самые интересные фотографии и новости из Instagram звезд
#ЗАТМЕНИЯ 🌓🌚 #ОстроАстро Переливы настроения - как волны в Индийском океане, будоражат меня. Кровавая Голубая СуперЛуна ⛑ покажется нам 31 января 🤭 Ребята, мы в коридоре затмений.😱 31.01 - лунное, а 15.02 - солнечное. Мощное время. Любое событие можно использовать во благо. ❗Так что не мелочимся с целями.🚜 «К маме, значит, к маме» 🚀Заказывайте космодром. 👩🏻🚀#СатиЛетитНаЛуну В это время, выползает наружу все бессознательное, снятся 🧟♀дикие сны, обуревают разные желания... 🙈 Я вам рекомендую заниматься духовными практиками, 🙏🏻молиться, 🧘♀🧘♂заниматься йогой и медитацией в эти дни - лучшее, чем можно спастись! Други, влияние 9 планет никто не отменял! ❗ #рекомендейшн ♻Все возвращается как бумеранг. Все, что вы делаете, говорите окружающим в этот период, будет воздействовать на дальнейшую судьбу. Спрячем жало до лучших времен 👹 ☠Как в шутке одной: сидим на берегу и ждём пока проплывёт труп врага 😂 . 🧚♀Прощение - ключ к освобождению. Зачем таскать камни в груди? Все тлен. Всех простить. Какой-то этап закрывается, новые возможности открываются. Все как в сказке. Может случится эпик фэйл, но шоу продолжается. . 🍖Отложите мясо в сторону, и хорошо бы не курить и обойтись без алко. Хотя бы на время) 🥑🌽 Ешьте Чили 🌶 . 🛁здоровому телу - здоровый душ)) Водные процедуры, ванны, в общем, хорошо бы помыться. Луне понравится. . 👱🏻♀«Я девочка, я ничего не хочу решать». В эти дни можно тряхнуть гривой и расслабиться. Обо всем можно подумать потом. Никаких решений, просто любовь. ❤ . 😍Друзья, мы выживем, и будем счастливы как никогда. Как вы себя чувствуете? Не штормят ли эмоции? Что снится и видится в эти дни? . #ПредсказамусНастрадал #ВоюНаЛуну #ОстановитеЗемлю #мнепорадомой ✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨ P.S. А мои студенты и все практикующие Атма Крия Йогу должны помнить, что некоторые техники АКЙ значительно уменьшают негативное влияние девяти планет (!) 👌😉 #спасемся #АтмаКрия
Быть Ревизорро требует много мужества. На съемках в Волгограде меня со съемочной группой целых два дня преследовал автомобиль с закрытыми номерами. Кто и зачем - не могу даже предположить. Под конец мое терпение лопнуло, мы остановили машину и я собрала все силы - и сама пошла в атаку. Как и ожидалось, преследователь растерялся и не ожидал такого напора от своей "жертвы". Слежка прекратилась, но на всякий случай и номера машины (собственноручно содрала с них снег) и его внешность у меня сохранены. Дорогие мои, берегите себя!
Дорогие и "недорогие", коллеги-артисты! Должна вам сообщить пренеприянтейсшую новость: программа "На самом деле" с ведущим Шепелевым кидает артистов. Приглашают, человек тратит из жизни часов 6, а потом приходят те же редакторы, которые умоляли вас прийти и делают жалобные глазки: "А все, сьемка закончена! И ничего мы вам не должны". Я все понимаю: но то что главный герой - тяжёлый алкоголик Женя Осин вам было известно давно! И я четырежды отказывалась принимать участие в этой забытой для меня теме. В результате я потратила своё время, была в салоне красоты, купила нарядное платье спец для сьемки, но упс.... главный герой занемог, но чётко высидел всю 3 часовую программу, беседуя с женщинами, очень отдаленно имеющих к нему отношение. Мне обещали что придет Жена с Дочкой, но их не было! А я хотела с ней познакомиться, с ним помириться. Зато, Милейшая Настенька Волочкова @volochkova_art прекрасно выглядела в роли судьи. Да и все было бы нормально, выпусти они меня как обещали за10мин до финала. Знаете, в делах я люблю четкость и порядочность. Ещё за полчаса я звонила и спрашивала - приезжать ли мне и останутся ли наши договорённости в силе, если герой встанет и уйдёт. Мне сказали ДА. Я не первая кто выражает негодование, отношением к приглашённым артистам. Александр Данко@danco_star, Мария Распутина - всех я не вспомню. Моя бригада была под руководством шеф-редактора Анны, тоже милейшей. Но я всегда ровно так отношусь к людям , как они относятся ко мне. Я ценю своё время. И многие артисты тоже. Сегодня меня развели как лохушку. Да, сегодня я разряженная как скоморох, ждала встречи с неприятным мне человеком, но выполнила свою работу. Меня кинули. Ок. На этом закончим наше сотрудничество. Скоро вам не бумаги будут артисты подписывать, а сначала пересчитывать, а потом на сцену выходить. Я лох, меня предупреждали, но я не послушалась ругайте меня как хотите. Так мне и надо. #насамомделе #тв #ведущийшепелев #скандал #сми #осторожнообман #кидалово