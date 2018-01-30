О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Семья Стриженовых посетила хоккейный матч: «Сборная России — сборная Беларуси 3:0!!!»

Елена Маликова прокомментировала прибавление в семействе: «Я была в семье единственным ребенком. Любимым, умным, красивым, но единственным. Когда мне исполнилось 20, внезапно скончалалась моя мама, потом папа. От ужаса случившегося меня спасла тогда моя, совсем еще малютка, дочь Оля. Просто потому, что она была. Через некоторое время моя жизнь резко поменялась — я встретила Диму, благодаря ему обрела прекрасную семью: он, его родители, сестра, бабушка, тети, племянник, наша чудесная дочь и сын... Семья — это команда! Где один за всех и все за одного! И чем больше молодых игроков в ней, тем она сильнее!»

Тимати показал, как путешествует с дочкой: «Ручная кладь, в ней самый ценный груз))». Юлия Ковальчук поделилась милой фотографией со своей крохой.

Яна Рудковская поделилась трогательным видеороликом с участием сына:

Сергей Лазарев показал, как развлекается с наследником:

Наталья Подольская и Владимир Пресняков приучают ребенка к активному отдыху:

Анна Хилькевич напомнила, как важно помогать бездомным животным в холода: «Держитесь.... помогайте ближним нашим!»

Сати Казанова предупредила о затмениях:

#ЗАТМЕНИЯ 🌓🌚 #ОстроАстро Переливы настроения - как волны в Индийском океане, будоражат меня. Кровавая Голубая СуперЛуна ⛑ покажется нам 31 января 🤭 Ребята, мы в коридоре затмений.😱 31.01 - лунное, а 15.02 - солнечное. Мощное время. Любое событие можно использовать во благо. ❗Так что не мелочимся с целями.🚜 «К маме, значит, к маме» 🚀Заказывайте космодром. 👩🏻‍🚀#СатиЛетитНаЛуну В это время, выползает наружу все бессознательное, снятся 🧟‍♀дикие сны, обуревают разные желания... 🙈 Я вам рекомендую заниматься духовными практиками, 🙏🏻молиться, 🧘‍♀🧘‍♂заниматься йогой и медитацией в эти дни - лучшее, чем можно спастись! Други, влияние 9 планет никто не отменял! ❗ #рекомендейшн ♻Все возвращается как бумеранг. Все, что вы делаете, говорите окружающим в этот период, будет воздействовать на дальнейшую судьбу. Спрячем жало до лучших времен 👹 ☠Как в шутке одной: сидим на берегу и ждём пока проплывёт труп врага 😂 . 🧚‍♀Прощение - ключ к освобождению. Зачем таскать камни в груди? Все тлен. Всех простить. Какой-то этап закрывается, новые возможности открываются. Все как в сказке. Может случится эпик фэйл, но шоу продолжается. . 🍖Отложите мясо в сторону, и хорошо бы не курить и обойтись без алко. Хотя бы на время) 🥑🌽 Ешьте Чили 🌶 . 🛁здоровому телу - здоровый душ)) Водные процедуры, ванны, в общем, хорошо бы помыться. Луне понравится. . 👱🏻‍♀«Я девочка, я ничего не хочу решать». В эти дни можно тряхнуть гривой и расслабиться. Обо всем можно подумать потом. Никаких решений, просто любовь. ❤ . 😍Друзья, мы выживем, и будем счастливы как никогда. Как вы себя чувствуете? Не штормят ли эмоции? Что снится и видится в эти дни? . #ПредсказамусНастрадал #ВоюНаЛуну #ОстановитеЗемлю #мнепорадомой ✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨ P.S. А мои студенты и все практикующие Атма Крия Йогу должны помнить, что некоторые техники АКЙ значительно уменьшают негативное влияние девяти планет (!) 👌😉 #спасемся #АтмаКрия

Публикация от Sati Kazanova (@satikazanova)

Настасья Самбурская «обезвредила» своих преследователей:

Быть Ревизорро требует много мужества. На съемках в Волгограде меня со съемочной группой целых два дня преследовал автомобиль с закрытыми номерами. Кто и зачем - не могу даже предположить. Под конец мое терпение лопнуло, мы остановили машину и я собрала все силы - и сама пошла в атаку. Как и ожидалось, преследователь растерялся и не ожидал такого напора от своей "жертвы". Слежка прекратилась, но на всякий случай и номера машины (собственноручно содрала с них снег) и его внешность у меня сохранены. Дорогие мои, берегите себя!

Публикация от НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya)

Екатерина Андреева поделилась репортажем из Большого театра:

Анастасия Волочкова побывала на съемках передачи Дмитрия Шепелева, а Наталья Штурм пожаловалась на обман:

Дорогие и "недорогие", коллеги-артисты! Должна вам сообщить пренеприянтейсшую новость: программа "На самом деле" с ведущим Шепелевым кидает артистов. Приглашают, человек тратит из жизни часов 6, а потом приходят те же редакторы, которые умоляли вас прийти и делают жалобные глазки: "А все, сьемка закончена! И ничего мы вам не должны". Я все понимаю: но то что главный герой - тяжёлый алкоголик Женя Осин вам было известно давно! И я четырежды отказывалась принимать участие в этой забытой для меня теме. В результате я потратила своё время, была в салоне красоты, купила нарядное платье спец для сьемки, но упс.... главный герой занемог, но чётко высидел всю 3 часовую программу, беседуя с женщинами, очень отдаленно имеющих к нему отношение. Мне обещали что придет Жена с Дочкой, но их не было! А я хотела с ней познакомиться, с ним помириться. Зато, Милейшая Настенька Волочкова @volochkova_art прекрасно выглядела в роли судьи. Да и все было бы нормально, выпусти они меня как обещали за10мин до финала. Знаете, в делах я люблю четкость и порядочность. Ещё за полчаса я звонила и спрашивала - приезжать ли мне и останутся ли наши договорённости в силе, если герой встанет и уйдёт. Мне сказали ДА. Я не первая кто выражает негодование, отношением к приглашённым артистам. Александр Данко@danco_star, Мария Распутина - всех я не вспомню. Моя бригада была под руководством шеф-редактора Анны, тоже милейшей. Но я всегда ровно так отношусь к людям , как они относятся ко мне. Я ценю своё время. И многие артисты тоже. Сегодня меня развели как лохушку. Да, сегодня я разряженная как скоморох, ждала встречи с неприятным мне человеком, но выполнила свою работу. Меня кинули. Ок. На этом закончим наше сотрудничество. Скоро вам не бумаги будут артисты подписывать, а сначала пересчитывать, а потом на сцену выходить. Я лох, меня предупреждали, но я не послушалась ругайте меня как хотите. Так мне и надо. #насамомделе #тв #ведущийшепелев #скандал #сми #осторожнообман #кидалово

Публикация от Natalia Shturm (@nataliashturm)

Дана Борисова пожаловалась на неудачное свидание: «К сожалению, кавалер оказался не совсем свободен, о чем случайно проговорился))) Такие нам не нужны‼️»

Фото: instagram