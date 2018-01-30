О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Семья Стриженовых посетила хоккейный матч: «Сборная России — сборная Беларуси 3:0!!!»

Елена Маликова прокомментировала прибавление в семействе: «Я была в семье единственным ребенком. Любимым, умным, красивым, но единственным. Когда мне исполнилось 20, внезапно скончалалась моя мама, потом папа. От ужаса случившегося меня спасла тогда моя, совсем еще малютка, дочь Оля. Просто потому, что она была. Через некоторое время моя жизнь резко поменялась — я встретила Диму, благодаря ему обрела прекрасную семью: он, его родители, сестра, бабушка, тети, племянник, наша чудесная дочь и сын... Семья — это команда! Где один за всех и все за одного! И чем больше молодых игроков в ней, тем она сильнее!»

Тимати показал, как путешествует с дочкой: «Ручная кладь, в ней самый ценный груз))». Юлия Ковальчук поделилась милой фотографией со своей крохой.

Яна Рудковская поделилась трогательным видеороликом с участием сына: