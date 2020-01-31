30 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Лена Кулецкая шутит про дочь: «По утрам у нас дома появляется Нафаня. Или Эд Ширан — это уж кто в каком веке родился».

Марина Газманова наслаждается солнцем. Нюша показала нежное летнее селфи с мужем: «Пускай всегда, где ты, там я!»

Сергей Лазарев и Юлия Снигирь поделились красивыми «бытовыми» фотографиями.