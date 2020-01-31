30 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
Алексей Чадов опубликовал фото с сыном на отдыхе: «Так рвался в отпуск... это надо было видеть! Но как я хочу ДОМОЙ, не передать! Спасибо чудный остров Бали за все. Везем домой солнце и море улыбок».
Марина Юдашкина опубликовала зимнее фото с внуками: «Приехали мои любимые! Радуются снегу».
Джастин Портман показал семейное фото без Натальи Водяновой:
Алексей Ягудин похвастался дочками-модницами: «Девчули на стиле».
Покинутая королем модель Оксана Воеводина показала забавное видео с сыном: «Дети-метисы потрясающие, они такие умные и развиваются быстрее обычных детей. В генах у Леона много разных кровей — Русская (от меня), Малайзийская (от отца), Тайская (от бабушки), Китайская (от прабабушки), Украинская (от мои бабушки и дедушки) и даже польская (от моих прабабушки и прадедушки). Так как Леон может пойти в отца и начать набирать лишний вес, я решила, что приобщу его к спорту как можно раньше. Мы попробуем разные варианты — футбол, плавание и теннис. А дальше увидим, что у него будет получаться лучше всего, в том направлении и будем развиваться».
Тимати показал занимающуюся серфингом дочь: «Мечта - кататься вместе с детьми. Не мог не поделиться, гордость распирает просматривая видео, тк только человек разбирающийся, может оценить насколько сложно самостоятельно (без толчка инструктора) разгрестись, встать и поехать в сторону растущей стенки волны, в пять лет. Уверен, лет через шесть мы будем гонять все вместе с Ратмиром».
Анна Хилькевич шутит про отдых: «Я готова хоть каждый день так утро начинать».
Лена Кулецкая шутит про дочь: «По утрам у нас дома появляется Нафаня. Или Эд Ширан — это уж кто в каком веке родился».
Марина Газманова наслаждается солнцем. Нюша показала нежное летнее селфи с мужем: «Пускай всегда, где ты, там я!»
Сергей Лазарев и Юлия Снигирь поделились красивыми «бытовыми» фотографиями.
Фото и видео: instagram
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