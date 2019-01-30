30 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Евгений Плющенко показал фото с маленьким сыном на руках: «Почти 6 лет назад». Яна Рудковская опубликовала снимок малыша в его блоге: «Не 10 лет назад , а 6 , но зато историческое фото».
Владимир Преснякова тоже поделился трогательным кадром с сыном.
Алексей Ягудин с семьей попал на обложку журнала.
Мария Кожевникова пожаловалась на частые болезни детей: «Не знаю уже что делать???! Температура под 40 у старших, всю ночь от одного к другому. Уже третий раз болеем за эти 2 месяца. Я понимаю, что через это проходят многие детки, когда впервые идут в детский сад и график становится : неделя в саду, 2 болеем дома, но я в панике уже! Посоветуйте, кто и как закалял детей , может знаете профессионала в этой области или как Вы справились с этой напастью?! Врачи успокаивают, что до 7 лет организмы привыкнут, но я не готова просто ждать».
Олег Газманов и его жена укрепляют иммунитет прогулками: «Меня всегда тянуло к природе, к деревьям. Мы с @marinagazmanova очень любим этот дуб и, проходя мимо него прислоняемся, получая от него энергию леса. В доисторические времена почти половину лесов Европы составляли дубравы. Человек лихо расправился с этим замечательным деревом. Сначала он вырубал и сжигал Дуб, освобождая землю под пашни, а затем рубил на дрова и строительные материалы. Дуб, на свою беду, отлично годился и на то, и на другое. Итог печален — Дубов стало в десятки раз меньше (около 3% всех лесов Европы). Вспомнил, что на презентации своего альбома #краснаякнига в 2000г я посадил 21 дуб как символ перехода в 21 век. Надо будет к ним съездить, посмотреть, как растут мои дубки».
Юлия Высоцкая показала, как весело бывает в гримерке.
Альбина Джанабаева похвасталась букетом: «Хорошего дня🌹🌹🌹, так и не сосчитала, сколько их».
Регана Тодоренко и Влад Топалов полетали на вертолете.
Певица Зара наслаждается Парижем: «Доброе утро, родные! Гуляю по прекрасному городу и напеваю песню Ив Монтана: À Paris Quand un amour fleurit Ça fait pendant des semaines Deux coeurs qui se sourient Tout ça parce qu'ils s'aiment À Paris».
Саша Жулина отправилась к морю отдыхать: «Сказочно».
Татьяна Навка не может избавиться от елки: «Мне кажется, в этом году я победитель в номинации "кто последний разберет новогоднюю елку"! Это же такая красота и волшебная атмосфера! Все праздники работала, потом уехала и не успела ими полностью насладиться! Тааак хочется продлить это волшебство!!! Тем не менее сейчас во мне борятся две мысли: так не хочется разбирать елочку (может быть оставить до восточного нового года?) или на смену одному прекрасному обязательно приходит другое!!! Хотя... всегда есть третий вариант, почему бы не совместить оба».
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram