30 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Евгений Плющенко показал фото с маленьким сыном на руках: «Почти 6 лет назад». Яна Рудковская опубликовала снимок малыша в его блоге: «Не 10 лет назад , а 6 , но зато историческое фото».

Владимир Преснякова тоже поделился трогательным кадром с сыном.

Алексей Ягудин с семьей попал на обложку журнала.

Мария Кожевникова пожаловалась на частые болезни детей: «Не знаю уже что делать???! Температура под 40 у старших, всю ночь от одного к другому. Уже третий раз болеем за эти 2 месяца. Я понимаю, что через это проходят многие детки, когда впервые идут в детский сад и график становится : неделя в саду, 2 болеем дома, но я в панике уже! Посоветуйте, кто и как закалял детей , может знаете профессионала в этой области или как Вы справились с этой напастью?! Врачи успокаивают, что до 7 лет организмы привыкнут, но я не готова просто ждать».

Олег Газманов и его жена укрепляют иммунитет прогулками: «Меня всегда тянуло к природе, к деревьям. Мы с @marinagazmanova очень любим этот дуб и, проходя мимо него прислоняемся, получая от него энергию леса. В доисторические времена почти половину лесов Европы составляли дубравы. Человек лихо расправился с этим замечательным деревом. Сначала он вырубал и сжигал Дуб, освобождая землю под пашни, а затем рубил на дрова и строительные материалы. Дуб, на свою беду, отлично годился и на то, и на другое. Итог печален — Дубов стало в десятки раз меньше (около 3% всех лесов Европы). Вспомнил, что на презентации своего альбома #краснаякнига в 2000г я посадил 21 дуб как символ перехода в 21 век. Надо будет к ним съездить, посмотреть, как растут мои дубки».

Юлия Высоцкая показала, как весело бывает в гримерке.