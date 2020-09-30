30 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

«Мирошечка, солнышко наше! Наше с мамой счастье, наша большая и безмерная любовь, наш сладкий мальчишка, наша гордость! Наш умный, серьезный и самый рассудительный директор завода. С днем рождения, сыночек! Мы не будем говорить сегодня много слов, мы просто будем прижимать тебя к себе нежно всю жизнь и каждый день благодарить Бога, что ты стал счастьем нашей большой и дружной семьи! Будь здоров и счастлив, любимый!», — поздравил Сергей Жуков сына с 6-летием.

«Иванушка» Кирилл Андреев рассказал, как он избавился уже от 10 килограммов лишнего веса.