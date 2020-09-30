30 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: www.instagram.com/samburskaya/
«Мирошечка, солнышко наше! Наше с мамой счастье, наша большая и безмерная любовь, наш сладкий мальчишка, наша гордость! Наш умный, серьезный и самый рассудительный директор завода. С днем рождения, сыночек! Мы не будем говорить сегодня много слов, мы просто будем прижимать тебя к себе нежно всю жизнь и каждый день благодарить Бога, что ты стал счастьем нашей большой и дружной семьи! Будь здоров и счастлив, любимый!», — поздравил Сергей Жуков сына с 6-летием.
«Иванушка» Кирилл Андреев рассказал, как он избавился уже от 10 килограммов лишнего веса.
Гоар Аветисян показала трогательную и стильную фотосессию с отцом в честь его юбилея. «С юбилеем, папочка. Сегодня тебе исполнилось 60 лет. Спасибо за жизнь, за воспитание и за все лучшее, что есть во мне. Это все от вас с мамой. <...> Я уверена, если бы не твоя строгость и дисциплина, то вряд бы из меня что-то вышло... Будь самым здоровым, и живите с мамой как можно дольше. Люблю безгранично», — написала она в Instagram.
Виктория Лопырева похвасталась идеальной фигурой в белом купальнике во время отдыха на яхте в Турции. А Гвинет Пэлтроу показала новое фото с мужем Брэдом Фэлчаком в честь их второй годовщины со дня свадьбы.
Регина Тодоренко показала необычный образ с кудрями для съемок в «Ледниковом периоде» и призналась, что работает с самой лучшей командой.
Николай Басков похвастался приготовлением ароматной ухи на природе. Артист путешествует по Алтаю.
Валерий Сюткин показал свою прогулку с сыном-младенцем: «Лео и папа», — подписал он снимок. Светлана Лобода сфотографировалась с мамой: «Мамочка — мой защитник, мой друг, моя опора. Любите и оберегайте своих родных... Особенно сегодня. Звоните им, переживайте о них... Родители — наше все», — подписала она снимок.
Настасья Самбурская примерила образ Анджелины Джоли в одной самых популярных ее ролей. «Расхитительница грИбниц. Опят не видели поблизости?», — пошутила она к подписи к фото.
Юлия Высоцкая показала эмоциональные фото в шикарном платье, в котором блистала на кинофестивале в Венеции.
Модель Елена Кулецкая поздравила мужа с днем рождения, а Лариса Гузеева показала, как ее видела дочь 15 лет назад.
Фото и видео: Instagram
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